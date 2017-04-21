О чем говорили на Ялтинском форуме: рекордные инвестиции, транспорт и мусор

Темы интеграции Крыма в российскую и мировую экономику, разработки и широкого внедрения инновационных и природоохранных технологий, создания комфортной для человека среды обитания как приоритет государственной политики стали лейтмотивом второго дня работы Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ). Они обсуждались в ходе большого пленарного заседания, разделенного на три тематических блока: "Мир", "Страна" и "Человек".

В дискуссии приняли участие авторитетные представители власти и деловых кругов, которые рассказали об экономической стратегии государства и подходах к ее практической реализации.

Ялтинский форум проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимает участие порядка 1,5 тыс. человек из почти 50 стран.

Стратегическим информационным партнером форума является информагентство ТАСС.

Рекордные суммы на развитие

Республика Крым успешно прошла процесс интеграции в состав России, решив базовые вопросы присоединения региона, заявил на пленарном заседании вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак: "За прошедшие три года проделана колоссальная работа по интеграции Крымского региона в социально-экономическое и правовое пространство РФ. В регионе успешно решены первоочередные задачи по формированию структуры государственного муниципального управления, финансово- экономического и социального администрирования".

Козак отметил, что на полуострове налажена система предоставления льгот и социальной поддержки, введены российские стандарты оказания медпомощи и образования, проводится планомерная работа по достижению среднероссийских показателей по зарплате.

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Вице-премьер подчеркнул, что республике на реализацию федеральной целевой программы (ФЦП) "Социально- экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года" был предоставлен рекордный объем средств. "Выделены на реализацию этой программы рекордные суммы. Ни один регион в стране в такие короткие сроки не получал такую сумму - это 769,5 млрд рублей по состоянию на сегодняшний день. Это ключевой инструмент развития, но чрезвычайно важно, чтобы параллельно с реализацией ФЦП синхронно реализовывались планы по вовлечению в хозяйственный оборот государственного муниципального имущества, государственных муниципальных земель", - сказал Козак.

Он также отметил, что приток инвестиций в регион может произойти благодаря усилиям властей, которые должны обеспечить комфортные условия для работы предпринимателей. "Важно, чтобы параллельно шла работа по созданию приятного инвестиционного климата, чтобы предприниматели чувствовали себя уверенно и понимали, что все писаные правила будут, безусловно, всеми органами власти соблюдаться. Власть не будет участвовать в недобросовестной конкуренции, а будет беспристрастным арбитром в добросовестной конкуренции защищать законные права и интересы тех, чьи права нарушены", - добавил вице- премьер.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года была принята в августе 2014 года и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру региона. После упразднения Минкрыма в середине июля 2015 года куратором этой программы стало Минэкономразвития РФ. Главными объектами финансирования остаются жизненно важные для Крыма инфраструктурные проекты: федеральная автотрасса "Таврида" и автоподход к Керченскому мосту, а также объекты энергетики.

Интересные инвестпроекты

На высокий уровень подготовки некоторых инвестиционных проектов, которые были представлены на ЯМЭФ, обратил внимание первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"С инвесторами, с которыми у нас была возможность коротко пообщаться, их нацеленность, энтузиазм и проработанность многих проектов вызывает большое уважение и высокий оптимизм", - сказал Кириенко на пленарном заседании.

В числе крупнейших инвестпроектов, представленных в рамках форума: строительство двух микрорайонов в Симферополе, завода по производству стеклотары в Керчи, энергоопреснительного комплекса в Красноперекопске, а также проекты по созданию индустриальных парков на территории полуострова.

"Главная задача государства - это создать инфраструктурные и логистические условия, а основные инвестиции - это, конечно, задача частных инвесторов, для которых мы должны создать всемерные условия", - подчеркнул Кириенко.

По мнению уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей Бориса Титова, Крым может стать полигоном для отработки технологий "цифровой экономики".

"Цифровая экономика - для нас такая тема, которой мы очень глубоко занимаемся и в теоретическом плане, и в практическом - это будущее, особенно для Крыма. Я считаю, что в Крыму можно это развивать очень серьезно и Крым может стать таким базовым полигоном в развитии технологии цифровой экономики", - сказал Титов.

За отмену санкций

Обсуждая вопросы инвестиционной привлекательности Крыма и перспективы налаживания международного сотрудничества, зарубежные участники форума делали акцент на необходимости уважать выбор крымского народа, который на референдуме проголосовал за воссоединение с Россией, и добиваться отмены антироссийских санкций.

"Невозможно вообразить движение вперед без России, потому что Москва является фундаментальным фактором для мира во всем мире, а также развития торгового, культурного, экономического роста", - заявил сенатор итальянского парламента от партии "Вперед, Италия" Бартоломео Амидеи.

Он обратил внимание на представительность итальянской делегации, принимающей участие в ЯМЭФ. "Это итальянские бизнесмены, которые заинтересованы в сотрудничестве с Крымом. Однако сегодня между нами существуют некоторые барьеры", - заметил сенатор.

"Санкции против РФ ни к чему не ведут, нужно переступить через них и перейти к более тесному сотрудничеству", - подчеркнул итальянский парламентарий, призвав Запад начать уважать выбор крымского народа. "Подобные референдумы проходят и в других странах, например в Черногории, однако никто не выступает против их выбора. Поэтому нужно отменить санкции и перейти к тесному экономическому, торговому и культурному сотрудничеству", подчеркнул он.

На форуме было оглашено послание бывшего премьер- министра Японии Юкио Хатоямы (2009 - 2010 гг.). "Крым продолжает добиваться достижений, несмотря на упрямое продолжение политики неразумных экономических санкций, введенных США и другими странами Запада. Эта политика откровенно игнорирует и искажает исторические факторы и реалии, не говоря уже о том, что она противоречит общепринятым демократическим принципам", - говорится в нем.

Японский политик выразил надежду на то, что "все те препятствия, которые мешают развитию полуострова, будут устранены как можно быстрее".

Наглядным подтверждением интереса иностранных инвесторов к Крыму стал меморандум о взаимопонимании, подписанный на полях форума властями Ялты и катарской компанией Premium Construction. Документ предполагает постройку в Ялте крупного гостиничного комплекса с общей суммой инвестиций до 100 млн долларов.

Морем и по воздуху

Большое внимание участники форума уделили вопросам развития транспортной инфраструктуры. По словам вице- губернатора Краснодарского края Андрея Алексеенко, регулярное транспортное пассажирское сообщение между курортами на побережье Кубани и Крыма откроется в 2019 году.

"Сегодня ведется подготовка регулярного транспортного пассажирского сообщения между городами Черноморского побережья - Сочи, Новороссийском, Геленджиком, Анапой, чтобы в дальнейшем связать их с Крымом. Постоянное морское сообщение на территории Краснодарского края планируется организовать к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Предполагается, что в 2019 году маршрут расширят, суда будут также регулярно заходить в Ялту и Севастополь", - рассказал Алексеенко.

Кроме того, на состоявшейся в рамках форума встрече главы Крыма Сергея Аксенова с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым речь шла о налаживании регулярного авиасообщения между Симферополем и аэропортами Кубани. Руководители регионов договорились включить этот вопрос в возможную разработку совместной стратегии развития Крыма и Кубани.

Мусор и "Глонасс"

Выступивший на ЯМЭФ спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов выразил обеспокоенность ситуацией с утилизацией мусора в Крыму накануне начала курортного сезона.

"Меня честно очень беспокоит Крым и Сочи в области утилизации мусора, и ваши выступления, братцы, меня не очень вдохновили", - сказал Иванов, обращаясь к участникам форума. "Вам нужно что-то серьезное предпринимать. Ваш мусор не вывезешь, даже если мы Керченский мост построим, мусор надо здесь, в Крыму, утилизировать", - добавил он.

По словам Иванова, проблема мусоропереработки весьма актуальна не только для Крыма, но и для всей России, где накоплено 60 млрд тонн бытовых отходов, а только посчитанных нелегальных свалок - более 60 тысяч. В качестве одной из мер борьбы с вывозом мусора на такие нелегальные свалки Иванов предложил объединить систему взимания платы с большегрузов "Платон" и спутниковую системы навигации "Глонасс".

"Платон" и "Глонасс", конечно, надо объединять. По очень простому принципу - зачем в грузовик ставить два датчика? Можно поставить один, и под "Платон", и как чисто навигационный, чтобы оператор мог видеть, куда едет мусоровоз, - в ближайший лес или на сертифицированный полигон". В качестве примера спецпредставитель президента сослался на опыт Москвы, где все мусоровозы уже подключены к системе "Глонасс".

Оптимистичные расчеты

Работа Ялтинского форума завершится в субботу, но уже сейчас, по мнению организаторов, можно сказать, что он оказался успешным.

По предварительным данным, сумма контрактов, заключенных в ходе III ЯМЭФ, может превысить 100 млрд рублей, сообщил журналистам сопредседатель оргкомитета форума Андрей Назаров. "Завтра в Ливадийском дворце будут подведены итоги, мы объявим цифры и количество контрактов, но сейчас мы можем сказать, что эта сумма точно за 100 млрд рублей", - сказал он.