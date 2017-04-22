Красноярский форум: современные практики управления - ключ к развитию экономики

КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Внедрение современных практик управления является ключом к увеличению производительности труда и повышению темпов экономического роста в РФ - к такому выводу пришли участники завершившегося Красноярского экономического форума (КЭФ).

В этом году изменилось не только время проведения форума - конец апреля вместо февраля, - но и его повестка. Если несколько лет подряд форум представлял собой площадку для дискуссий вокруг развития отраслевых инфраструктурных проектов, регионального развития, то в этом году он был презентован как место обсуждения планов и предложений властей по увеличению экономического роста в России выше среднемирового.

Инструменты имеются, но не используются

Тон итоговой пленарной сессии КЭФ задал вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, заявивший, что правительство ввело все инструменты, позволяющие планировать работу на среднесрочную перспективу, но не использует их.

"У меня сложилось ощущение, что мы (правительство - прим. ТАСС) почти все, что от государства хотели бы участники процесса, бизнес прежде всего, сделали, но просто сами не исполняем", - посетовал он.

"У нас есть среднесрочный бюджет, но по факту он не является среднесрочным, потому что мы его каждый год меняем, не сохраняя большую часть этих обязательств, которые вроде бы на три года зафиксировали. У нас есть в некоторых сферах заявленные долгосрочные тарифы, но мы по ним все равно каждый год график пересматриваем. У нас есть планы закупок госкомпаний - у некоторых даже среднесрочные планы закупок. Но они их, естественно, тоже меняют. И так далее. То есть, мы почти все инструменты ввели, но их используем не так, как они задумывались", - пояснил вице- премьер.

Исключением, по его словам, является законодательный процесс: "У нас теперь очень регламентированная процедура, с оценкой регулирующего воздействия, с общественным обсуждением, с прохождением самых разных инстанций и на самой начальной стадии, когда публикуется уведомление по подготовке нормативного акта, уже все могут начать принимать участие (в обсуждении документа - прим. ТАСС). Это позволяет порой отказаться от принятия того или иного документа, если в ходе обсуждений участники смогут доказать его ненужность".

Дефицит кадров

Выступивший на сессии глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что повышение производительности труда - показателя, по которому Россия пока отстает от многих зарубежных стран, - "на десятки процентов" может быть достигнуто без дополнительных инвестиций, а лишь за счет перестройки бизнес-процессов и внедрения новых управленческих практик.

При этом он посетовал на нехватку качественных управленцев: "На первый уровень выходит проблема управленческих кадров, которые выстраивают те процессы, которые приводят к той или иной производительности труда. И если любого руководителя бизнеса или даже руководителя государственного органа спросить, испытывает ли он дефицит управленческих кадров, он ответит: "Конечно, да". Потому что найти качественных людей, которые могли бы здесь выступать лидерами, очень сложно".

По словам министра, в настоящее время Минэкономразвития разрабатывает приоритетный проект, нацеленный на повышение производительности труда. Элементами этого проекта могут стать создание базы знаний для помощи в понимании современных управленческих практик и представление лучших примеров, чтобы люди учились друг у друга.

Первые результаты реализации данного проекта, сообщил Орешкин, будут обсуждаться в следующем году в Калининграде на специализированном управленческом форуме.

Комплексные меры

Участники заключительной сессии подвели итоги работы дискуссионных площадок форума, акцентировав внимание на таких темах, как государственная поддержка экспорта, развитие здравоохранения и образования, совершенствование пенсионной системы, реформирование региональной политики.

В выступлениях отмечалось, что такие меры, как поиск и стимулирование талантов, выделение грантов школам и учителям, создание системы профессионального переобучения могут уже в краткосрочной перспективе привести к увеличению ВВП на 7-10 процентов.

Не меньшее значение с точки зрения экономики имеет и здоровье населения. Здесь приоритетными направлениями могут стать принятие закона о телемедицине, восстановление систем так называемой производственной медицины, в том числе обязательное прохождение диспансеризации всеми работниками. В качестве примера был приведен Росатом, на предприятиях которого магнитный пропуск перестает действовать, если сотрудник вовремя не проверил состояние своего здоровья.

"Что касается того, чтобы не пускать на работу, если человек не проверил здоровье, то поддерживаю полностью. Причем от места работы это особо не должно зависеть. Это должно быть и на предприятиях Росатома, и в Министерстве экономического развития, и на спортивной площадке", - отреагировал Дворкович, который был модератором заключительной сессии.

Он также согласился с мнением о том, что в условиях низкой инфляции, которая составила по итогам прошлого года 5,4% - это самый низкий показатель в новейшей истории страны, - существующая мера по стимулированию граждан позже выходить на пенсию опять может стать актуальной. "В период, когда инфляция подскочила, это действительно часть актуальности утратило, но сегодня более стабильная ситуация, эта актуальность явно возрождается", - сказал вице-премьер.

Поддержал Дворкович и сформулированные на форуме идеи по изменению региональной политики, в том числе поиск новых источников экономического роста регионов, сокращение количества и укрупнение размеров субсидий, наделение субъектов большими регуляторными полномочиями. "Абсолютно конкретные и полезные вещи", - сказал он, отметив, что выравнивание регионов как цель не работает, и инструменты должны исходить из новых целей.

С большим вниманием и вице-премьер, и другие участники форума выслушали выступление председателя "Внешэкономбанка" Сергея Горькова, который рассказал о применяемых банком комплексных мерах управления, опирающимся на самые современные практики и технологии.

В новом формате?

"Красноярский экономический форум подтвердил свою высокую востребованность, в его работе приняло участие более 5 тыс. человек", - заявил итоговой пресс-конференции КЭФ губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.

По его словам, в рамках форума власти края заключили более 30 инвестиционных соглашений - это "несколько больше, чем в прошлом году". Много соглашений было заключено в сфере глубокой переработки леса, развития инфраструктуры, достигнуты договоренности с крупными промышленными компаниями о снижении вредных выбросов в атмосферу.

Между тем, с будущего года форум может начать работать в новом формате: предложено переформатировать КЭФ в управленческий и проводить его попеременно в Красноярске и Калининграде.

"То, что Красноярск станет площадкой для обсуждения новых управленческих технологий, думаю, это очень здорово", - сказал ТАСС первый вице-губернатор края, ответственный секретарь оргкомитета форума Сергей Пономаренко. "Мы живем в новом современном мире, у нас современные технологии, но способы управления пока еще отстают от лучших мировых практик, мы в этом отношении еще должны двигаться вперед", - добавил он.

Впрочем, пока, по словам Пономаренко, окончательное решение о переформатировании форума не принято.