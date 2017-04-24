Совет директоров "Газпрома" принял ряд соглашений по "Северному потоку-2"

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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Совет директоров "Газпрома" одобрил ряд соглашений для реализации проекта "Северный поток-2", говорится в сообщении российского газового холдинга.
Совет директоров согласовал как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, так и заключение ПАО "Газпром" соглашений, указанных в приложении к решению совета директоров, содержание которых не раскрывается.
"Определить, что сведения об условиях сделок, указанных в приложении N1 к решению совета директоров, а также о лицах, являющихся их сторонами, подлежат раскрытию после совершения сделок", - отмечается в сообщении.
На прошедшей неделе зампредседателя правления "Газпрома" Александр Медведев сообщил ТАСС, что партнеры по "Северному потоку-2" завершают переговоры о выборе новой модели финансирования проекта. При этом он отказался сообщить, какую именно модель могут выбрать участники проекта.
Ранее для планирования, строительства и эксплуатации газопровода была создана швейцарская Nord Stream 2 AG (в настоящее время полностью принадлежит "Газпрому"). Предполагалось, что иностранные партнеры "Газпрома" выкупят доли в предприятии. "Газпрому" в СП должно было принадлежать 50%, германским Uniper (ранее E.ON) и BASF/Wintershall, англо-голландской Shell, австрийской OMV, французской ENGIE - по 10% каждой. Соответствующую заявку компании направили германскому и польскому антимонопольным регуляторам, однако польский регулятор высказал возражения относительно создания совместного предприятия для реализации "Северного потока-2", и соответствующая заявка была отозвана.
В настоящее время партнеры продолжают переговоры по выбору модели финансирования "Северного потока-2".
Ввод "Северного потока-2" намечен на конец 2019 года. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. м. в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.
Капитальные затраты оцениваются в 8 млрд евро, а общая стоимость проекта с учетом привлечения проектного финансирования - в 9,9 млрд евро.