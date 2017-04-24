Индексы ММВБ и РТС закрылись ростом на фоне выборов во Франции

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги ростом котировок. Так, в понедельник индекс ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже поднялся на 1,79% - до 1979,57 пункта, РТС - на 2,99%, до 1116,58 пункта.

"Интерес инвесторов к рисковым активам был спровоцирован результатами первого тура выборов президента во Франции и возвращением нефтяных котировок к росту", - полагает эксперт "БКС Экспресс" Василий Карпунин.

Не удержала российские акции от роста даже дешевеющая нефть. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне с поставкой в июне 2017 года опустилась на 0,6% - до $51,65 за баррель.

"Результаты первого тура выборов во Франции пока развеяли опасения, связанные с экономическими отношениями Франции и еврозоны. Активы риска еще могут повыситься в цене. Во вторник индекс ММВБ, вероятно, вырастет до 1993 пунктов, и индекс РТС - до 1133 пунктов в случае повышения рубля на 1% под влиянием спроса на активы риска", - прогнозирует директор инвестиционного департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Наталья Самойлова.

Ранее появились окончательные результаты первого тура выборов президента Франции. Согласно обнародованным данным, основатель движения "На марше" Эмманюэль Макрон занял первое, набрав 24,01% голосов, на второй строчке - лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен с результатом 21,30%. Второй тур выборов пройдет через две недели - 7 мая.