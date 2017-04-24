Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.04:
$ 56.08
€ 60.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Индексы ММВБ и РТС закрылись ростом на фоне выборов во Франции

Экономика и бизнес
24 апреля, 19:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, апреля. /ТАСС
При этом стоимость фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,6% - до $51,65 за баррель
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги ростом котировок. Так, в понедельник индекс ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже поднялся на 1,79% - до 1979,57 пункта, РТС - на 2,99%, до 1116,58 пункта.

"Интерес инвесторов к рисковым активам был спровоцирован результатами первого тура выборов президента во Франции и возвращением нефтяных котировок к росту", - полагает эксперт "БКС Экспресс" Василий Карпунин.

Не удержала российские акции от роста даже дешевеющая нефть. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне с поставкой в июне 2017 года опустилась на 0,6% - до $51,65 за баррель.

"Результаты первого тура выборов во Франции пока развеяли опасения, связанные с экономическими отношениями Франции и еврозоны. Активы риска еще могут повыситься в цене. Во вторник индекс ММВБ, вероятно, вырастет до 1993 пунктов, и индекс РТС - до 1133 пунктов в случае повышения рубля на 1% под влиянием спроса на активы риска", - прогнозирует директор инвестиционного департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Наталья Самойлова.

Ранее появились окончательные результаты первого тура выборов президента Франции. Согласно обнародованным данным, основатель движения "На марше" Эмманюэль Макрон занял первое, набрав 24,01% голосов, на второй строчке - лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен с результатом 21,30%. Второй тур выборов пройдет через две недели - 7 мая.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Президентские выборы во Франции
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Севером пойдем
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Отряд космонавтов могут покинуть еще несколько человек
2
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
3
Фэллон: Великобритания сохраняет право на превентивное применение ядерного оружия
4
Зампред Мосгордумы предложил ввести налог на бездетность
5
Песков: вопрос о миротворцах на Донбассе нужно обсуждать со всеми сторонами
6
Роскосмос исключил из отряда трех космонавтов
7
Лавров: на переговорах с Могерини затрагивался вопрос санкций
Темы дня
Загрузка...
Реклама