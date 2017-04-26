Суд приостановил иск Сбербанка к интернет-ритейлеру "Юлмарт" на 1 млрд рублей

Стоимость перевалки зерна в черноморских портах снизилась примерно в 1,5 разаТранспорт 26 апреля, 13:05
Объем перевозок судами СЗП в I квартале увеличился на 7%, до 1,4 млн тоннТранспорт 26 апреля, 13:00
Суд объединил два дела бывшего челябинского замгубернатора СандаковаНовости Урала 26 апреля, 12:56
ТАСС стал лауреатом конкурса Ассоциации арктических СМИНовости агентства 26 апреля, 12:46
Перехватчик МиГ-31 упал в районе полигона в БурятииПроисшествия 26 апреля, 12:38
Кириленко: баскетболисты ЦСКА приучили болельщиков к выходу в "Финал четырех" ЕвролигиСпорт 26 апреля, 12:30
Крабы наступают: Куба переживает нашествие ракообразныхОбщество 26 апреля, 12:30
Редко, но метко: "Акрон" заполняет отечественный рынок редкоземельных металловВ стране 26 апреля, 12:22
АИЖК планирует запустить проекты по арендному жилью в Екатеринбурге и в ПермиНовости Урала 26 апреля, 12:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области приостановил производство по иску Сбербанка на 1 млрд рублей к группе "Юлмарт". Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.
"Приостановить производство", - сказано в резолютивной части определения. Причины на сайте суда не отражены.
Среди ответчиков компании: группы ООО "Юлмарт Подуктово-Закупочная компания", НАО "Юлмарт", ООО "Юлмарт Девелопмент", ООО "Юлмарт Регионально-Сбытовая компания" ("Юлмарт РСК").
Как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе Северо-Западного Сбербанка, требования не являются новыми. В декабре 2016 года банк уже подавал подобный иск к группе "Юлмарт", а в данном производстве выделяет требования к ООО "Юлмарт РСК".
Из текста определения следует, что заявитель просит суд взыскать задолженность по договору об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму 1 млрд рублей и просит обратить внимание на заложенное имущество по договору, среди которого компьютерная техника, косметика, автозапчасти и другое, и установить начальную стоимость реализации в размере 1,2 млрд рублей.
Арбитражный суд Петербурга также рассматривает иск о банкротстве НАО "Юлмарт", поданный физическим лицом.
Следующее заседание состоится 25 мая.
"Юлмарт" - российский интернет-ритейлер, насчитывающий свыше 400 представительств в более чем 200 городах России. В 2015 году выручка "Юлмарта" увеличилась на 4%, до 62,7 млрд рублей. Руководство "Юлмарта" неоднократно заявляло, что ритейлер намерен выйти на IPO, однако сроки постоянно переносились. Согласно последнему заявлению по этой теме, выход на биржу мог состояться в начале 2017 года, при этом "Юлмарт" был готов разместить около 20% акций.
Сейчас самой большой долей в "Юлмарте" (38,5%) владеет Donna Union Foundation Михаила Васинкевича, еще 31,6% принадлежит Koshigi Ltd Дмитрия Костыгина, оставшимися 29,9% обладает Август Мейер.