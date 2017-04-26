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Суд приостановил иск Сбербанка к интернет-ритейлеру "Юлмарт" на 1 млрд рублей

Экономика и бизнес
26 апреля, 12:02 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 26, апреля. /ТАСС
Причина такого решения в суде не поясняется
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области приостановил производство по иску Сбербанка на 1 млрд рублей к группе "Юлмарт". Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

"Приостановить производство", - сказано в резолютивной части определения. Причины на сайте суда не отражены.

Среди ответчиков компании: группы ООО "Юлмарт Подуктово-Закупочная компания", НАО "Юлмарт", ООО "Юлмарт Девелопмент", ООО "Юлмарт Регионально-Сбытовая компания" ("Юлмарт РСК").

Как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе Северо-Западного Сбербанка, требования не являются новыми. В декабре 2016 года банк уже подавал подобный иск к группе "Юлмарт", а в данном производстве выделяет требования к ООО "Юлмарт РСК".

Из текста определения следует, что заявитель просит суд взыскать задолженность по договору об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму 1 млрд рублей и просит обратить внимание на заложенное имущество по договору, среди которого компьютерная техника, косметика, автозапчасти и другое, и установить начальную стоимость реализации в размере 1,2 млрд рублей.

Арбитражный суд Петербурга также рассматривает иск о банкротстве НАО "Юлмарт", поданный физическим лицом.

Следующее заседание состоится 25 мая.

О группе "Юлмарт"

"Юлмарт" - российский интернет-ритейлер, насчитывающий свыше 400 представительств в более чем 200 городах России. В 2015 году выручка "Юлмарта" увеличилась на 4%, до 62,7 млрд рублей. Руководство "Юлмарта" неоднократно заявляло, что ритейлер намерен выйти на IPO, однако сроки постоянно переносились. Согласно последнему заявлению по этой теме, выход на биржу мог состояться в начале 2017 года, при этом "Юлмарт" был готов разместить около 20% акций.

Сейчас самой большой долей в "Юлмарте" (38,5%) владеет Donna Union Foundation Михаила Васинкевича, еще 31,6% принадлежит Koshigi Ltd Дмитрия Костыгина, оставшимися 29,9% обладает Август Мейер.

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