Медведев поручил госкомпаниям выплачивать дивиденды за 2016 год в размере не менее 50%

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Правительство России поручило госкомпаниям инфраструктурного, нефтегазового и оборонно-промышленного комплекса направлять на дивиденды не менее 50% прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), следует из поручения главы кабинета министров РФ Дмитрия Медведева.

"Поручено обеспечить (…) по вопросам выплаты дивидендов в акционерных обществах, акции которых находятся в федеральной собственности (в том числе в инфраструктурных компаниях, компаниях нефтегазового и оборонно-промышленного комплекса), принятие решений, предусматривающих направление на выплату дивидендов не менее 50% годовой прибыли акционерного общества, определенной по МСФО", - следует из документа.

Ранее 27 апреля первый вице-премьер Игорь Шувалов сообщил журналистам, что президент России Владимир Путин одобрил выплату в основном госкомпаниями дивидендов в размере 50% прибыли.

До 2016 г. госкомпании выплачивали дивиденды в размере 25% чистой прибыли. Однако, в 2016 г. в качестве антикризисной меры было принято решение повысить планку до 50% от чистой прибыли по РСБУ или МСФО. Минфин РФ предлагал установить эту норму бессрочно.