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Объем заявок на покупку "народных" ОФЗ в ВТБ 24 превысил 1 млрд рублей

Экономика и бизнес
27 апреля, 22:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Наибольшую активность проявили жители Москвы и области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщили в пресс-службе банка

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. ВТБ 24 получил заявки от более 1 тысячи человек на приобретение "народных" облигаций федерального займа ОФЗ-н общим объемом более 1 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

"По состоянию на 27 апреля ВТБ 24 принял более 1 000 заявок на сумму более 1 млрд рублей по ОФЗ-н", - говорится в сообщении.

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Наибольшую активность проявили жители Москвы и области (37%) и жители Санкт-Петербурга и Ленобласти (16%).

В планах банка размещение ОФЗ на 7,5 млрд руб. и привлечение около 30 тыс. клиентов, отмечает пресс-служба.

ВТБ 24 начал продажу ОФЗ-н 26 апреля. ОФЗ-н - ценная бумага, выпускаемая государством в лице Министерства финансов РФ и исключительно для граждан РФ.

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