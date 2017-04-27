Объем заявок на покупку "народных" ОФЗ в ВТБ 24 превысил 1 млрд рублей

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. ВТБ 24 получил заявки от более 1 тысячи человек на приобретение "народных" облигаций федерального займа ОФЗ-н общим объемом более 1 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

"По состоянию на 27 апреля ВТБ 24 принял более 1 000 заявок на сумму более 1 млрд рублей по ОФЗ-н", - говорится в сообщении.

Наибольшую активность проявили жители Москвы и области (37%) и жители Санкт-Петербурга и Ленобласти (16%).

В планах банка размещение ОФЗ на 7,5 млрд руб. и привлечение около 30 тыс. клиентов, отмечает пресс-служба.

ВТБ 24 начал продажу ОФЗ-н 26 апреля. ОФЗ-н - ценная бумага, выпускаемая государством в лице Министерства финансов РФ и исключительно для граждан РФ.