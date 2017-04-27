Объем заявок на покупку "народных" ОФЗ в ВТБ 24 превысил 1 млрд рублей

Петраков: судейской бригаде должно быть стыдно за работу на матче между "Анжи" и "Томью"Спорт 27 апреля, 22:04
Сборная России в овертайме проиграла шведам в матче ЕврохоккейтураСпорт 27 апреля, 22:02
В Македонии протестующие оккупировали парламент после выбора нового спикераМеждународная панорама 27 апреля, 22:00
Девять россиян на снегоходах провалились под лед на ШпицбергенеПроисшествия 27 апреля, 21:51
СБУ потребовала от мэра Одессы отменить решение о возвращении улицам советских названийМеждународная панорама 27 апреля, 21:44
СМИ: США отправляют в Афганистан дополнительные 1,5 тыс. военнослужащихМеждународная панорама 27 апреля, 21:43
Тарпищев стал почетным профессором Национальной спортивной академии БолгарииСпорт 27 апреля, 21:35
"Анжи" и "Томь" сыграли вничью со счетом 3:3 в матче чемпионата РоссииСпорт 27 апреля, 21:30
Минэнерго предлагает изменить тариф на электроэнергию из-за ввода энергомоста в КрымЭкономика и бизнес 27 апреля, 21:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. ВТБ 24 получил заявки от более 1 тысячи человек на приобретение "народных" облигаций федерального займа ОФЗ-н общим объемом более 1 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.
"По состоянию на 27 апреля ВТБ 24 принял более 1 000 заявок на сумму более 1 млрд рублей по ОФЗ-н", - говорится в сообщении.
Наибольшую активность проявили жители Москвы и области (37%) и жители Санкт-Петербурга и Ленобласти (16%).
В планах банка размещение ОФЗ на 7,5 млрд руб. и привлечение около 30 тыс. клиентов, отмечает пресс-служба.
ВТБ 24 начал продажу ОФЗ-н 26 апреля. ОФЗ-н - ценная бумага, выпускаемая государством в лице Министерства финансов РФ и исключительно для граждан РФ.