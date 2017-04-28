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ЦБ РФ считает необходимым сохранить умеренно жесткие денежно-кредитные условия

Экономика и бизнес
28 апреля, 13:57 UTC+3 МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Банк России также ожидает, что ВВП России в 2017-2019 гг. покажет рост даже при консервативном сценарии динамики цен на нефть

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Банк России считает необходимым сохранить умеренно жесткие денежно-кредитные условия для поддержания склонности населения к сбережениям и тенденции к устойчивому замедлению инфляции. Об этом говорится в материалах ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.

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"Для поддержания склонности к сбережениям и тенденции к устойчивому замедлению инфляции под влиянием ограничений со стороны спроса необходимо сохранение умеренно жестких денежно-кредитных условий", - говорится в сообщении регулятора.

По оценке ЦБ, положительные реальные процентные ставки в экономике поддерживаются на уровне, который обеспечивает спрос на кредиты, не приводит к повышению инфляционного давления, а также сохраняет стимулы к сбережениям.

В Банке России считают, что постепенное снижение номинальных процентных ставок и смягчение условий банковского кредитования продолжится. В первую очередь это коснется надежных заемщиков, учитывая сохранение консервативной политики банков.

Ранее совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 9,25%.

Прогноз по росту российской экономики

Банк России ожидает роста российского ВВП в 2017-2019 годах даже в условиях консервативного сценария динамики цен на нефть.

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"С учетом текущей динамики восстановительных процессов и повышения устойчивости экономики к колебаниям внешнеэкономической конъюнктуры Банк России ожидает роста ВВП в 2017-2019 годах даже в условиях консервативного сценария динамики цен на нефть", - отмечает ЦБ.

При этом, по оценкам регулятора, восстановление экономики в первом квартале продолжилось, ожидается увеличение инвестиций в основной капитал. "Сохраняется положительная динамика промышленного производства, наблюдается снижение безработицы. Рынок труда подстраивается к новым экономическим условиям при появлении признаков дефицита кадров в отдельных сегментах. Восстановительные процессы становятся более однородными по регионам. Данные опросов отражают улучшение настроений бизнеса и домашних хозяйств, что поддержит положительную экономическую динамику", - говорится в сообщении ЦБ.

Кроме того, считает ЦБ, наблюдающийся годовой рост реальной заработной платы будет способствовать постепенному повышению потребительской активности. Это не создаст дополнительного проинфляционного давления в условиях увеличения предложения товаров и услуг.

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