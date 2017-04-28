Французская компания планирует построить в Крыму подвесную дорогу

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апреля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Французская компания планирует построить подвесную дорогу в районе курорта Ялта на Южном берегу Крыма. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации по итогам встречи главы города Андрея Ростенко с экс-советником бывшего президента Франции Николя Саркози Пьером Тома.

"В здании администрации города прошла рабочая встреча Андрея Ростенко с Пьером Тома, на которой обсуждались проекты строительства подвесных дорог известной французской компании Cabline на территории Ялты, в частности, в районе Никитского ботанического сада", - говорится в сообщении.

Строительство таких подвесных дорог позволит разгрузить город от транспорта, уверены местные власти. Сроки реализации проекта и объем инвестиций в администрации пока не называют.

"В ходе обсуждения стороны договорились, что до утверждения генерального плана Ялтинского региона будет продолжена совместная подготовительная работа по проектированию и эксплуатации подвесных дорог на территории города", - отметили в администрации.

Ялта - один из крупнейших курортных городов на Крымском полуострове, в котором проживает около 80 тыс. человек. В летний сезон население курорта за счет туристов возрастает в разы, из-за чего в городе и на подъездах к нему возникают автомобильные пробки.