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Трамп дал поручение минторгу США выявить нарушения торговых соглашений

Экономика и бизнес
30 апреля, 3:24 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Также президент США подписал указ о создании в структуре Белого дома управления торговой и производственной политики, которое будет заниматься "защитой американских рабочих и компаний"

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Материал из 1 страницы
© EPA/ERIC THAYER/POOL

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп в субботу обязал министра торговли страны Уилбура Росса проанализировать соблюдение торговых соглашений, участниками которых являются Соединенные Штаты, на предмет их возможных нарушений, наносящих вред американским рабочим. Церемония подписания соответствующего исполнительного указа прошла в городе Харрисбург (штат Пенсильвания).

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"Я даю поручение министру торговли выявить любые нарушения и злоупотребления нашими торговыми соглашениями и использовать любые положенные по закону средства, чтобы прекратить ущемления (прав) наших рабочих", - сказал глава государства.

Кроме того, Трамп подписал указ о создании в структуре Белого дома управления торговой и производственной политики, которое будет заниматься "защитой американских рабочих и компаний".

28 апреля глава американского торгового ведомства Уилбур Росс сообщил, что через 180 дней президенту США должен быть представлен доклад на тему насколько невыгодно для Америки участие в международных торговых соглашениях и организациях, включая Всемирную торговую организацию (ВТО) и Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

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