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В Приморье увеличат число дистрибьюторов "ЭРА-ГЛОНАСС" в целях борьбы со спекуляцией

Экономика и бизнес
2 мая, 3:35 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина

Губернатора края Владимир Миклушевский отметил, что в регионе в настоящее время работают только две компании, имеющие право продавать системы вызова экстренных служб

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ВЛАДИВОСТОК, 2 мая. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Количество компаний Приморья, которые могут продавать системы вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС", будет увеличено, чтобы сформировать адекватные рыночные условия и снизить число спекуляций. Об этом заявил губернатор края Владимир Миклушевский.

"Компаний, имеющих право на установку систем "ЭРА-ГЛОНАСС", в крае уже 15, а имеющих право продавать устройства - всего две, отсюда и перекосы, спекуляции в условиях дефицита, которые справедливо вызывают возмущение у людей. Уполномоченные агенты злоупотребляют доминирующим положением в условиях временного дефицита оборудования. Монополия недопустима, нормальный рынок сформируется только в условиях честной конкуренции. Мы обещали создать такие условия представителям автомобильного сообщества и мы это выполним; я уже обсудил сложившуюся ситуацию с руководителем АО "ГЛОНАСС" Андреем Жерегелей, принято решение увеличить количество компаний-дистрибьюторов в Приморье", - сказал Миклушевский.

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Ранее ТАСС сообщал, что компания "ГЛОНАСС", оператор системы вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС", потребовала у своих представителей в Приморье отчеты о получении и продаже устройств после многочисленных жалоб на завышенные цены оборудования и непрозрачность процедуры записи на его получение. В случае обнаружения нарушений компания отзовет аккредитацию и обратится в прокуратуру.

В социальных сетях появилась информация о жалобах жителей Приморья на то, что устройства "ЭРА-ГЛОНАСС" в регионе устанавливают по спекулятивным ценам, достигающим 40-45 тыс. рублей. По данным, опубликованным на сайте центра "Сумотори-Авто", первым получившего лицензию на установку систем, покупка и установка "ЭРА-ГЛОНАСС" на подержанную иномарку обойдется в 27,111 тыс. рублей.

Первая партия (тысяча устройств) прибыла в Приморье 5 апреля, тогда же началась массовая установка приборов. По данным администрации Приморья, 24 апреля в регион прибыла вторая партия - почти 1,5 тыс. систем.

С 1 января в России возникли проблемы с регистрацией ввозимых в страну подержанных машин в связи с изменением правил постановки на учет - обязательным условием стала установка системы "ЭРА-ГЛОНАСС". На таможенных складах Приморья в начале года "застряли" более 1,5 тыс. автомобилей, в проблемной ситуации оказались сотни предприятий малого и среднего бизнеса и тысячи людей. С 17 февраля Владивостокская таможня начала выдавать паспорта транспортного средства на машины, ввезенные на территорию края до 15 февраля, а Минпромторгу было поручено разработать упрощенный порядок установки устройств "ЭРА-ГЛОНАСС" на подержанные иномарки.

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Миклушевский, Владимир Владимирович
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