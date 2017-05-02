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ФАС 26 мая рассмотрит административное дело против "дочки" Apple в отношении цен на iPhone

Экономика и бизнес
2 мая, 15:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, мая. /ТАСС

Антимонопольная служба ранее признала компанию виновной в координации цен на некоторые модели iPhone

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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 26 мая рассмотрит административное дело в отношении ООО "Эппл Рус" - российская структура корпорации Apple, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее ФАС признала компанию виновной в координации цен на некоторые модели iPhone пятого и шестого поколения. В связи с этим ведомство 27 апреля возбудило административное дело в отношении российской "дочки" американской корпорации.

За нарушение компании грозит штраф от 1 до 5 млн руб. Кроме того, к должностным лицам компании может быть применен штраф от 40 тыс. до 50 тыс. руб. или дисквалификация на срок до трех лет.

В августе 2016 г. ФАС возбудила дело по ч.5 ст.11 закона о защите конкуренции в отношении структур американской корпорации Apple (ООО "Эппл Рус", Apple Holding B.V., Apple Sales Ireland, Apple Operations International и Apple Inc.), усмотрев признаки координации ценообразования у ритейлеров на iPhone 6s и 6s Plus.

Изучив цены у 16 ритейлеров, в числе которых "Евросеть", "Эльдорадо", "Связной", re:Store, Ozon.ru, "Ситилинк", Media Markt, "Мобиленд" (бренд "Ноу-хау"), "Мегафон" и "Вымпелком" (бренд "Билайн"), ФАС пришла к выводу, что с начала официальных продаж iPhone 6s и iPhone 6s Plus в России (то есть с конца сентября 2015 г.) большинство реселлеров установили одинаковые цены на смартфоны и удерживали их в течение определенного времени. Аналогичная ситуация была выявлена и с другими моделями iPhone.

Ведомство предположило, что такие совпадения могут быть результатом координации ценообразования корпорацией Apple - "рекомендованные" цены на iPhone были приняты российскими реселлерами как обязательные.

В свою очередь американская корпорация заявила, что не диктует розничным сетям цены на iPhone. Ритейлеры также отмечали, что устанавливают цены сами на основании существующей конъюнктуры рынка. Однако позже американская корпорация пошла на сотрудничество с ФАС, признала и устранила нарушение.

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