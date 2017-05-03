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Топилин: региональной дифференциации при увеличении МРОТ до прожиточного минимума не будет

Экономика и бизнес
3 мая, 17:13 дата обновления: 3 мая, 17:22 UTC+3

Глава Минтруда РФ отметил, что МРОТ будет единым

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СМОЛЕНСК, 3 мая. /ТАСС/. Региональной дифференциации минимального размера оплаты труда (МРОТ) при его повышении до прожиточного минимума не будет. Об этом сообщил  журналистам глава Минтруда РФ Максим Топилин, отвечая на вопрос ТАСС.

"Нет, не будет. Будет единый федеральный МРОТ... Была такая идея (введение дифференциации на уровне регионов - прим. ТАСС), мы ее обсуждали, взвешивали все плюсы и минусы, но отказались от нее, решили оставить единый МРОТ", - сказал министр.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить проект закона о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения. Такое поручение глава правительства дал по итогам обсуждения в Госдуме отчета о результатах работы кабинета в 2016 году.

Выступая 19 апреля с ежегодным отчетом в Госдуме, Медведев напомнил, что правительство регулярно повышает минимальный размер оплаты труда. В прошлом году он достиг 7500 рублей, а с 1 июля этого года будет повышен до 7800 рублей. Премьер также пообещал, что в ближайшие несколько лет МРОТ вырастет до уровня прожиточного минимума. 

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