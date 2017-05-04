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Росавиация рассказала об отзыве более 400 свидетельств пилотов

Экономика и бизнес
4 мая, 13:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая /ТАСС

В ведомстве сообщили, что лицензии были отозваны только у тех пилотов, которые при получении свидетельств предоставили ложные данные

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МОСКВА, 4 мая, /ТАСС/. Росавиация на данный момент аннулировала более 400 свидетельств пилотов, сообщил ТАСС советник руководителя Росавиации Сергей Извольский. По его словам, лицензии были отозваны только у тех пилотов, которые при получении свидетельств предоставили ложные данные.

"Вопросы профессиональной подготовки пилотов находятся вне компетенции ICAO (Международная организация гражданской авиации - прим. ред.). Действия Росавиации по отзыву лицензий пилотов законны и правомерны. Лицензии отзываются у тех пилотов, которые предоставляли фальшивые документы, - например, медсправки, и также завышали время налета, фактически отлетав меньше, чем указано в документах. Такие пилоты не должны управлять транспортным средством, на борту которого находятся сотни человек. На данный момент отозвано более 400 свидетельств пилотов", - сообщил Извольский.

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4 мая газета "Коммерсантъ" со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания текст направленной в ICAO петиции пилотов и работников авиаотрасли сообщила, что Росавиация аннулировала свидетельства сотен пилотов, обучавшихся в негосударственных авиационных учебных центрах (АУЦ), еще около тысяч свидетельств могут быть отозваны в ближайшее время. Как стало известно изданию, пилоты и работники отрасли просят ICAO проверить Росавиацию в части организации обучения и выдачи летных свидетельств.

В документе говорится, что ведомство "зачастую не объясняя причин или по-разному трактуя законы" уже аннулировало свидетельства сотен авиационных специалистов, полученные в соответствии с законодательством. Еще тысяча пилотских свидетельств может быть аннулирована в ближайшие дни. В ICAO, впрочем, считают, что эти вопросы должны решаться на местном уровне, а в Росавиации объясняют происходящее "повышением безопасности полетов".

Представитель Росавиации сообщил изданию, что суды, в которые уже поступали иски против аннулирования пилотских свидетельств, "подтвердили правомерность и законность действий". По данным ведомства, в выданных документах была сфальсифицирована информация о налете, подделаны медицинские справки. Основные нарушения связаны с тем, что утвержденная программа не внесена в приложение к сертификату АУЦ или не осваивается в полном объеме. Целью проверок является повышение качества безопасности полетов, заверили в Росавиации, подчеркнув, что в 2015-2016 гг. участились авиационные происшествия в авиации общего назначения, а в 2017 г. ситуация уже улучшается.

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