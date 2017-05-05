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"Аэрофлот" поддержал массовый отзыв пилотских свидетельств Росавиацией

Экономика и бизнес
5 мая, 13:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

Росавиация аннулировала уже более 400 свидетельств пилотов

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. "Аэрофлот" поддерживает решение Росавиации об аннулировании пилотских свидетельств, которые были получены путем предоставления ложных данных, говорится в сообщении авиаперевозчика.

Как сообщалось, Росавиация аннулировала уже более 400 свидетельств пилотов.

В авиакомпании отметили, что практически все пилоты, которым были аннулированы свидетельства, закончили частные авиационные учебные центры. При этом некоторые учреждения данного типа осуществляли свою деятельность с рядом нарушений: реализовывали не утвержденные госорганом программы обучения и выдавали пилотам фальсифицированные документы по здоровью, учебному налету, знанию английского языка.

В связи с этим в "Аэрофлоте" выразили мнение, что подготовка коммерческих пилотов должна осуществляться исключительно в государственных образовательных учреждениях. "Качественное обучение в полном объеме по утвержденным уполномоченным органом программам среднего или высшего профессионального образования - одна из важнейших составляющих сохранения высокого уровня безопасности полетов в отрасли", - резюмировала авиакомпания.

Ранее газета "Коммерсантъ" писала, что Росавиация может отозвать еще около тысячи свидетельств пилотов. В результате рынок рискует лишиться четверти авиационных специалистов.

В Росавиации кампанию по отзыву свидетельств объясняли повышением качества безопасности полетов.

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