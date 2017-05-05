Возможное ограничение чартеров в Турцию будет касаться только рейсов из Москвы в Анталью

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Возможное введение ограничения на выполнение чартерных рейсов из РФ в Турцию будет касаться только рейсов из Москвы в Анталью. Об этом говорится в тексте телеграммы Росавиации (текст телеграммы имеется в распоряжении ТАСС).
"Вниманию российских авиакомпаний. ....Возможное ограничение чартерных рейсов будет касаться рейсов из Москвы в аэропорт Антальи Республики Турция", - говорится в тексте телеграммы.
Телеграмма подписана заместителем руководителя Росавиации Олегом Климом.
Накануне вице-премьер РФ Аркадий Дворкович по итогам российско-турецких переговоров сообщил, что Росавиация отзовет разосланную в начале апреля авиакомпаниям телеграмму с предупреждением о возможной приостановке чартерных полетов в Турцию по политическим причинам.
С ноября 2015 года по август 2016 года чартерное авиасообщение между странами уже приостанавливалось. Ограничение было введено после атаки турецких ВВС на бомбардировщик Су-24 ВКС РФ, который участвовал в антитеррористической операции в Сирии.