Белоруссия не будет проводить погранконтроль на внутренних рейсах с РФ

МИНСК, 5 мая. /ТАСС/. Белоруссия не будет проводить пограничный контроль на внутренних авиарейсах между Белоруссией и Россией. Об этом заявил официальный представитель Государственного погранкомитета Белоруссии Игорь Ляшук.

"Белоруссия не будет проводить погранконтроль на внутренних авиарейсах Белоруссии с Россией", - сказал он.

Он пояснил, что Белоруссия "не видит причин для проведения госконтроля на границе в обе стороны". По его словам, Государственный погранкомитет Белоруссии получил от российской стороны официальное уведомление о том, что она с 15 мая будет осуществлять погранконтроль на авиарейсы в Белоруссию в международных секторах аэропортов.

Ляшук отметил, что в отношении граждан Белоруссии и России погранконтроля не будет, они могут могут прибывать по документам удостоверяющим личность. По его словам, погранконтроль будет осуществляться в отношении граждан, прибывающих из третьих стран.

Ранее сообщалось, что в России с 15 мая все рейсы в Белоруссию переносятся в международный сектор в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации.

В России с 7 февраля вступил в силу приказ директора ФСБ России Александра Бортникова установить пределы пограничной зоны в Брянской, Смоленской и Псковской областях вдоль границы с Белоруссией.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ России поясняли, что основная функция нововведения - предотвращение транзитной незаконной миграции, наркотрафика и незаконного перемещения через границу товарно-материальных ценностей. По словам источников ТАСС в ФСБ, режим пограничной зоны вдоль белорусской границы вводится, чтобы сдержать поток мигрантов и санкционных товаров.