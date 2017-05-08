СМИ: ряд стран ОПЕК обсуждают еще большее сокращение объемов добычи

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Некоторые страны ОПЕК обсуждают не только продление текущего соглашения о сокращении добычи нефти, но и еще более радикальное понижение объемов добычи. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

Они отметили, что консультации носили частный характер, и отказались уточнить, достигли ли нефтепроизводители каких-либо договоренностей.

ОПЕК на заседании 30 ноября 2016 г. в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 млн баррелей в день с октябрьского уровня - до 32,5 млн баррелей. Не входящие в ОПЕК 11 стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тыс. баррелей в сутки. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 г.

24 и 25 мая в Вене участники сделки о сокращении нефтедобычи рассмотрят вопрос о продлении соглашения о сокращении добычи. По данным агентства Reuters, в рассматриваемых ОПЕК сценариях продления сделки есть варианты пролонгации на срок от шести месяцев до года.