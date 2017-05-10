Временным руководителем Нацбанка Украины назначен Яков Смолий

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КИЕВ, 10 мая. /ТАСС/. Первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий назначен временно исполняющим обязанности руководителя финансового регулятора вместо подавшей месяц назад заявление об отставке Валерии Гонтаревой. Об этом говорится в заявлении ведомства.
"Первый заместитель главы Яков Смолий будет исполнять обязанности главы НБУ с 11 мая 2017 года. Сегодня у главы НБУ Валерии Гонтаревой последний рабочий день, о чем она заявила месяц назад", - указано в сообщении. В пресс-службе пояснили, что Гонтарева уходит в вынужденный отпуск "пока Верховная рада не примет решение о ее отставке".
Гонтарева 10 апреля 2017 года сообщила, что направила президенту Украины Петру Порошенко заявление об отставке. Тогда же она объявила, что готова покинуть пост и до 10 мая, как того требует регламент НБУ. Согласно украинскому законодательству, представление о снятии и назначении главы финансового регулятора страны в Верховную раду вносит президент, а парламент принимает окончательное решение.
Валерия Гонтарева 19 июня 2014 года стала первой женщиной на посту главы НБУ. После вступления в должность она заявила, что штат регулятора раздут и должен быть сокращен. Она также начала активную кампанию по "оздоровлению украинской банковской системы", в рамках которой за три года были отозваны лицензии примерно у 70 кредитных учреждений.
Решения Гонтаревой неоднократно критиковали украинские политики, эксперты и рядовые вкладчики, обвиняя ее в разрушении банковской системы и девальвации национальной валюты. Сообщения о скорой отставке главы Нацбанка регулярно появлялись в прессе с 2016 года, также регулярно их опровергали в пресс-службе НБУ.
В конце марта этого года в интервью изданию FTГонтарева рассказывала о беспрецедентном давлении и угрозах в свой адрес. По ее словам, один из украинских олигархов угрожал ей физической расправой прямо в зале приемов Нацбанка. Группа людей 6 апреля провела возле Гонтаревой дома пикет, не дав вовремя выехать на работу. Они требовали ее отставки и обвиняли в поддержке российских банков на Украине.
Ранее украинские эксперты высказывали разные предположения насчет того, кто может возглавить НБУ. По информации СМИ, глава государства якобы определился с кандидатурой, и новым руководителем регулятора может стать председатель правления Райффайзен Банк Аваль Владимир Лавренчук.