Суд обязал начать уголовное дело против главы НБУ в связи с рефинансированием Приватбанка

КИЕВ, 31 января. /ТАСС/. Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начать уголовное дело против главы Нацбанка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой в связи с рефинансированием Приватбанка на сумму 15 млрд гривен ($556 млн). Об этом сообщил адвокат компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

"Мы подали заявление (на Гонтареву) в НАБУ, которое его не зарегистрировало в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР). Поэтому мы подали заявление в суд по невнесению в ЕРДР. Суд удовлетворил нашу жалобу на бездеятельность следователя, обязал НАБУ внести заявление в ЕРДР и начать досудебное расследование", - приводит его слова агентство "Финансовый клуб".

Согласно тексту заявления, как сообщает агентство, 19 декабря прошлого года Гонтарева заявила, что у Приватбанка задолженность перед регулятором по стабилизационным кредитам составляла 14 млрд гривен ($519 млн) из общей задолженности 19 млрд гривен ($704 млн). 20 декабря НБУ предоставил Приватбанку кредит рефинансирования на сумму $556 млн по ставке 16% до 30 декабря 2016 года. Однако, как пояснил адвокат, Нацбанк может поддержать ликвидность банка путем проведения операций рефинансирования или операций прямого репо только, если "по всем кредитам, предоставленным НБУ, и операциям прямого репо нет просроченной задолженности и неуплаченной пени".

"Считаем, что глава НБУ Валерия Гонтарева не имела правовых оснований для предоставления Приватбанку рефинансирования на 15 млрд гривен", - говорится в заявлении Ростислава Кравца на имя НАБУ.

Это уже не первый скандал вокруг Валерии Гонтаревой. Так, перед началом встречи стран-членов Международного валютного фонда и Всемирного банка 6-10 октября в Вашингтоне внефракционный депутат Рады и крупный бизнесмен Сергей Тарута распространил сборник "Гонтарева. Угроза экономической безопасности Украины". В сборнике Гонтареву обвиняют в коррупции, развале банковской системы и создании угрозы экономической безопасности Украины. Тарута тогда также заявил о намерении группы парламентариев зарегистрировать проект постановления об увольнении Гонтаревой и создать временную следственную комиссию по расследованию деятельности НБУ.

Нацбанк 13 октября обратился в Службу безопасности (СБУ), Генпрокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) с просьбой открыть уголовные производства в связи с распространением провокационных материалов с голословными обвинениями в адрес главы НБУ.