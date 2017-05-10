Россия не намерена участвовать в докапитализации ЕБРР

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НИКОСИЯ, 10 мая. /ТАСС/. Вариант выхода России из состава акционеров ЕБРР не рассматривается. Об этом сообщил в ходе брифинга по итогам совета управляющих ЕБРР управляющий от Российской Федерации, министр экономического развития России Максим Орешкин.
В то же время, по его словам, РФ не намерена участвовать в докапитализации банка.
"Текущее финансовое состояние банка не заслуживает рейтинга AAA. И мы также подчеркиваем, что мы не намерены участвовать в докапитализации банка, когда это будет необходимо", - сказал глава МЭР.
Он подчеркнул, что ЕБРР стал инструментом внешней политики, а не институтом развития.
"Мы были особенно удивлены тем, что большинство акционеров ЕБРР также проголосовали против самой первой части нашего проекта резолюции, которая гласит: "Никакое право любого участника в соответствии с соглашением о создании банка не может быть приостановлено или иным образом ограничено на любом основании или каким-либо образом, не указанным в соглашении об учреждении банка". Это создало чрезвычайно опасный прецедент в международных финансовых отношениях и фактически новую норму, по которой международный финансовый институт может ограничить права членов, не принимая во внимание уставные документы. Мы видим, что ЕБРР стал инструментом внешней политики, а не институтом развития", - сказал Орешкин.
Он заявил, что Россия сосредоточится на работе с "деполитизированными банками развития" - такими, как Азиатский Банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и Банк БРИКС, а также будет развивать свой банк развития ВЭБ.
"Мы не будем участвовать ни в каких обсуждениях новых проектов в России и будем концентрироваться на работе с деполитизированными банками развития - такими, как Азиатский Банк инфраструктурных инвестиций и банк БРИКС, а также будем концентрироваться на улучшении качества наших местных институтов развития - таких, как ВЭБ", - сказал он.
Россия ожидает значительного ухудшения финансовых показателей ЕБРР.
"Всегда, когда политическая мотивация стоит перед экономической, отчет о прибыли и убытках и балансовый отчет быстро ухудшаются. Поэтому мы ожидаем, что в течение нескольких лет финансовая ситуация банка значительно ухудшится как со стороны качества активов, так и со стороны способности генерации выручки", - сказал он.
Россия является членом ЕБРР с 1992 года. В июле 2014 года менеджмент ЕБРР, руководствуясь политическим руководством акционеров банка от ЕС в связи с введением антироссийских санкций, принял постановление о "временной приостановке" финансирования новых проектов в России.
На ежегодном заседании совета управляющих ЕБРР по итогам 2016 года управляющий от Российской Федерации Максим Орешкин назвал эти действия ЕБРР в отношении России дискриминационными и неэффективными с точки зрения дальнейшего развития банка и призвал ЕБРР к конструктивному диалогу с российской стороной.
В ответ на адресованный акционерам ЕБРР призыв российской стороны к принятию решений, обеспечивающих устойчивое развитие банка, глава ЕБРР Сума Чакрабарти отметил, что заявление России в отношении ЕБРР носит спекулятивный характер, однако банк намерен и в дальнейшем с сотрудничать с Россией.