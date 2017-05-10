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Россия не намерена участвовать в докапитализации ЕБРР

Экономика и бизнес
10 мая, 13:54 дата обновления: 10 мая, 14:46 UTC+3

В то же время, как заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, вариант выхода РФ из состава акционеров банка не рассматривается

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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НИКОСИЯ, 10 мая. /ТАСС/. Вариант выхода России из состава акционеров ЕБРР не рассматривается. Об этом сообщил в ходе брифинга по итогам совета управляющих ЕБРР управляющий от Российской Федерации, министр экономического развития России Максим Орешкин.

В то же время, по его словам, РФ не намерена участвовать в докапитализации банка.

"Текущее финансовое состояние банка не заслуживает рейтинга AAA. И мы также подчеркиваем, что мы не намерены участвовать в докапитализации банка, когда это будет необходимо", - сказал глава МЭР.

Инструмент политики

Он подчеркнул, что ЕБРР стал инструментом внешней политики, а не институтом развития. 

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"Мы были особенно удивлены тем, что большинство акционеров ЕБРР также проголосовали против самой первой части нашего проекта резолюции, которая гласит: "Никакое право любого участника в соответствии с соглашением о создании банка не может быть приостановлено или иным образом ограничено на любом основании или каким-либо образом, не указанным в соглашении об учреждении банка". Это создало чрезвычайно опасный прецедент в международных финансовых отношениях и фактически новую норму, по которой международный финансовый институт может ограничить права членов, не принимая во внимание уставные документы. Мы видим, что ЕБРР стал инструментом внешней политики, а не институтом развития", - сказал Орешкин.

Он заявил, что Россия сосредоточится на работе с "деполитизированными банками развития" - такими, как Азиатский Банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и Банк БРИКС, а также будет развивать свой банк развития ВЭБ. 

"Мы не будем участвовать ни в каких обсуждениях новых проектов в России и будем концентрироваться на работе с деполитизированными банками развития - такими, как Азиатский Банк инфраструктурных инвестиций и банк БРИКС, а также будем концентрироваться на улучшении качества наших местных институтов развития - таких, как ВЭБ", - сказал он.

Финансовые показатели ЕБРР

Россия ожидает значительного ухудшения финансовых показателей ЕБРР.

"Всегда, когда политическая мотивация стоит перед экономической, отчет о прибыли и убытках и балансовый отчет быстро ухудшаются. Поэтому мы ожидаем, что в течение нескольких лет финансовая ситуация банка значительно ухудшится как со стороны качества активов, так и со стороны способности генерации выручки", - сказал он.

Россия является членом ЕБРР с 1992 года. В июле 2014 года менеджмент ЕБРР, руководствуясь политическим руководством акционеров банка от ЕС в связи с введением антироссийских санкций, принял постановление о "временной приостановке" финансирования новых проектов в России.

На ежегодном заседании совета управляющих ЕБРР по итогам 2016 года управляющий от Российской Федерации Максим Орешкин назвал эти действия ЕБРР в отношении России дискриминационными и неэффективными с точки зрения дальнейшего развития банка и призвал ЕБРР к конструктивному диалогу с российской стороной.

В ответ на адресованный акционерам ЕБРР призыв российской стороны к принятию решений, обеспечивающих устойчивое развитие банка, глава ЕБРР Сума Чакрабарти отметил, что заявление России в отношении ЕБРР носит спекулятивный характер, однако банк намерен и в дальнейшем с сотрудничать с Россией.

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Орешкин, Максим Станиславович
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