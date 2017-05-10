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Россия начнет наращивать поставки зерна в Турцию не раньше конца этой недели

Экономика и бизнес
10 мая, 15:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, мая. /ТАСС

Поставки российского зерна в Турцию не прекращались даже после того, как Анкара 15 марта ввела пошлину

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Российские экспортеры начнут наращивать объемы поставок зерна в Турцию не раньше конца текущей недели. Об этом ТАСС рассказал директор департамента стратегического маркетинга "Русагротранса" Игорь Павенский.

Поставки российского зерна в Турцию не прекращались даже после того, как Анкара 15 марта ввела пошлину, отметил он. Однако объемы поставок значительно сократились, поскольку новые контракты практически не заключались, а поставки шли по контрактам, заключенным еще до введения Турцией ограничительных мер.

"Экспортеры, насколько я знаю, еще не получили официально добро на поставки. Пока придут бумаги, пока покупатели вновь подпишут контракты - это все занимает время. Думаю, с учетом майских праздников, еще должно пройти какое-то время, несколько дней. Может, к концу недели (будут заключены новые контракты - прим. ред.)", - сказал Павенский.

По его информации, в марте Россия поставила в Турцию 386 тыс. тонн зерна, из них порядка 100 тыс. тонн было отгружено до 15 марта. В апреле поставки упали до 86 тыс. тонн, а с начала мая было поставлено порядка 15 тыс. тонн.

Ранее министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявил, что турецкие компании с 4 мая могут возобновить беспошлинный ввоз российской пшеницы. Договоренности о снятии Турцией ограничительной пошлины на российское зерно были достигнуты по итогам переговоров президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.

Турция с 15 марта отменила беспошлинный ввоз для российской сельхозпродукции. Пошлина на ввоз из России пшеницы и кукурузы была установлена на уровне 130%, риса - 45%, шрота подсолнечника - 13,5%, бобовых - 9,7%, подсолнечного масла - в среднем до 36%. При этом минимальная таможенная стоимость поставляемой продукции должна составлять $1,5 тыс. при текущей цене на подсолнечное масло $800 за тонну.

Такие меры стали ответом на то, что Россия не сняла запрет на поставки турецких томатов и огурцов, пояснял ранее глава Союза экспортеров зерновых, бобовых и масличных культур Центральной Анатолии Тургай Унлю.

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