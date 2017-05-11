СОЧИ, 11 мая. /ТАСС/. Минтруд отрицательно относится к инициативе введения налога на бездетность. Об этом журналистам заявил глава министерства Максим Топилин.

"Отрицательно, конечно же. У нас другие предложения, мы готовим", - сказал он.

Министр пояснил, что речь идет о мерах, стимулирующих рождаемость. "Прорабатываем предложения, но они связаны с поддержкой населения, с поддержкой рождения, а ни в коем случае не с наказанием", - добавил он.