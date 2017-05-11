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Минтруд отрицательно относится к инициативе введения налога на бездетность

Экономика и бизнес
11 мая, 12:58 UTC+3 СОЧИ 11, мая. /ТАСС

Глава министерства Максим Топилин пояснил, что у его ведомства другие предложения

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СОЧИ, 11 мая. /ТАСС/. Минтруд отрицательно относится к инициативе введения налога на бездетность. Об этом журналистам заявил глава министерства Максим Топилин.

"Отрицательно, конечно же. У нас другие предложения, мы готовим", - сказал он.

Министр пояснил, что речь идет о мерах, стимулирующих рождаемость. "Прорабатываем предложения, но они связаны с поддержкой населения, с поддержкой рождения, а ни в коем случае не с наказанием", - добавил он.

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