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ЦБ выявил в М2М Прайвет банке низкое качество ссудного портфеля

Экономика и бизнес
11 мая, 17:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

В ходе проверки были выявлены факты кредитования компаний с плохим финансовым положением, в том числе компаний, подконтрольных собственникам банка

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Временная администрация по управлению московским М2М Прайвет банком, назначенная Банком России, в ходе проверки кредитной организации выявила низкое качество ссудного портфеля банка. Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

"Временная администрация выявила низкое качество ссудного портфеля банка, обусловленное кредитованием компаний с плохим финансовым положением, в том числе кредитованием компаний, подконтрольных собственникам банка, часть которых зарегистрирована и находится на территории иностранного государства, законодательство которого не предусматривает раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций", - говорится в сообщении регулятора.

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Общая сумма выплат вкладчикам Вега-банка, М2М Прайвет банка и МБР превысит 3,3 млрд руб.

Размер проблемных активов московского М2М Прайвет банка превышает 10 млрд рублей

Кроме того, банком была приобретена по завышенной стоимости у бенефициарного собственника нумизматическая коллекция с последующим зачетом ее стоимости путем уступки ссудной задолженности.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у М2М Прайвет банка, являющегося "дочкой" Азиатско-Тихоокеанского банка, за размещение денежных средств в низкокачественные активы.

Согласно данным отчетности, на 1 ноября 2016 года по величине активов банк занимал 164-е место в банковской системе России.

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