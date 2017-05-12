Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.05:
$ 57.12
€ 62.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Орешкин: ЕБРР позитивно смотрит на продолжение работы со всеми странами, в том числе с РФ

Экономика и бизнес
12 мая, 8:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Глава Минэкономразвития РФ отметил, что "для банка это вопрос жизни и смерти в перспективе пяти лет"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Топ-менеджмент Европейского банка реконструкции развития (ЕБРР) позитивно смотрит на продолжение сотрудничества со всеми странами, в том числе и с Россией, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Когда перед советом управляющих (ЕБРР - прим. ТАСС) мы собрались с президентом и с руководителем совета директоров, вопрос, который мы им поставили: "Вы хотите работать со всеми?". Они сказали: "Да, очень хотим". Потому что они понимают, что для банка это вопрос жизни и смерти в перспективе пяти лет", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Орешкин также заявил, что прекращение сотрудничества с Россией негативно сказывается на доходах ЕБРР: "У него (ЕБРР - прим. ТАСС) рентабельность исторически была, когда банк вел операции в России, и как раз сейчас все это начало теряться. Соотношение издержек к доходам банка выросло где- то до 50% практически в 2016 году", - добавил он.

Ранее Орешкин в письменном заявлении к ежегодному заседанию совета управляющих ЕБРР отметил, что Россия считает действия ЕБРР в отношении нее "дискриминацией по национальному признаку". В частности, он упомянул принятие "политического руководства" о полном прекращении с июля 2014 года новых инвестиций в РФ.

Россия является членом ЕБРР с 1992 года. В июле 2014 года менеджмент ЕБРР, руководствуясь политическим руководством акционеров банка от ЕС, в связи с введением антироссийских санкций принял постановление о "временной приостановке" финансирования новых проектов в России. Все прошедшие годы РФ выступает за возобновление инвестиций ЕБРР.

Смотрите также

ЕБРР не изменил позицию по отношению к России, но расстаться стороны не готовы

Россия не намерена участвовать в докапитализации ЕБРР

ЕБРР не планирует финансировать новые проекты на территории России в 2017 году

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Орешкин, Максим Станиславович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: истребитель ВКС РФ пролетел близко от патрульного самолета США над Черным морем
2
Порядок подтверждения условий страховой пенсии будет упрощен
3
Трамп предположил, что Россия "смеется в кулак", наблюдая за расколом в США
4
На лидера украинских радикалов Ляшко завели дело о незаконном обогащении
5
Глава телерадиокомпании Украины настаивает на отказе от трансляции матчей ЧМ-2018
6
"Известия": выпускники московских школ рассчитывают на зарплату в 82 тыс. рублей
7
Захарова: фотосъемка встречи Лаврова и Трампа прошла с соблюдением всех формальностей
Темы дня
Загрузка...
Реклама