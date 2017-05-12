Орешкин: ЕБРР позитивно смотрит на продолжение работы со всеми странами, в том числе с РФ

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Топ-менеджмент Европейского банка реконструкции развития (ЕБРР) позитивно смотрит на продолжение сотрудничества со всеми странами, в том числе и с Россией, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Когда перед советом управляющих (ЕБРР - прим. ТАСС) мы собрались с президентом и с руководителем совета директоров, вопрос, который мы им поставили: "Вы хотите работать со всеми?". Они сказали: "Да, очень хотим". Потому что они понимают, что для банка это вопрос жизни и смерти в перспективе пяти лет", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Орешкин также заявил, что прекращение сотрудничества с Россией негативно сказывается на доходах ЕБРР: "У него (ЕБРР - прим. ТАСС) рентабельность исторически была, когда банк вел операции в России, и как раз сейчас все это начало теряться. Соотношение издержек к доходам банка выросло где- то до 50% практически в 2016 году", - добавил он.

Ранее Орешкин в письменном заявлении к ежегодному заседанию совета управляющих ЕБРР отметил, что Россия считает действия ЕБРР в отношении нее "дискриминацией по национальному признаку". В частности, он упомянул принятие "политического руководства" о полном прекращении с июля 2014 года новых инвестиций в РФ.

Россия является членом ЕБРР с 1992 года. В июле 2014 года менеджмент ЕБРР, руководствуясь политическим руководством акционеров банка от ЕС, в связи с введением антироссийских санкций принял постановление о "временной приостановке" финансирования новых проектов в России. Все прошедшие годы РФ выступает за возобновление инвестиций ЕБРР.