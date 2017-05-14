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Подвергшиеся кибератаке заводы Renault во Франции восстановят работу 15 мая

Экономика и бизнес
14 мая, 15:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, мая. /ТАСС

12 мая хакеры попытались атаковать компьютеры с операционной системой Windows в 74 странах

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МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Почти все заводы Renault во Франции, чьи компьютерные системы подверглись массированной кибератаке, возобновят работу в понедельник, 15 мая. Об этом сообщило агентство Reuters.

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"Почти все заводы смогут вернуться к нормальной работе завтра", - цитирует агентство представителя компании.

В субботу, 13 мая, стало известно, что несколько заводов Renault во Франции приостановили свою работу после того, как компьютерные системы автопроизводителя подверглись массированной хакерской атаке. Renault стал первой из крупных французских компаний, пострадавших от глобальной волны электронных взломов.

В пятницу хакеры попытались атаковать компьютеры с операционной системой Windows в 74 странах. По всему миру было совершено 45 тысяч кибернападений с использованием вируса-шифровальщика, причем наибольшее число попыток заражений было зафиксировано в России.

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