Подвергшиеся кибератаке заводы Renault во Франции восстановят работу 15 мая

Копьеметательница Ребрик выполнила норматив для участия в ЧМ-2017Спорт 14 мая, 15:52
Порошенко сообщил, что общался по телефону с Путиным по поводу освобождения СущенкоМеждународная панорама 14 мая, 15:52
Роналдиньо вручил два билета на Кубок конфедераций своему поклоннику из КазаниСпорт 14 мая, 15:46
СМИ: Абрамович за 14 лет вложил в "Челси" более £3 млрдСпорт 14 мая, 15:37
Глава Ингушетии сыграл партию с трехлетним шахматистом Мишей ОсиповымСпорт 14 мая, 15:33
Ингушетия готова принять турнир претендентов по шахматам в 2018 годуСпорт 14 мая, 15:24
ФК "Динамо" провел чествование участников финала Кубка обладателей кубков 1972 годаСпорт 14 мая, 15:09
Тренер "Томи" Петраков не согласен с теми, кто называет его команду "пионеротрядом"Спорт 14 мая, 15:00
Рахимов: элементы пижонства были в игре футболистов "Терека" в концовке матча с "Томью"Спорт 14 мая, 14:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Почти все заводы Renault во Франции, чьи компьютерные системы подверглись массированной кибератаке, возобновят работу в понедельник, 15 мая. Об этом сообщило агентство Reuters.
"Почти все заводы смогут вернуться к нормальной работе завтра", - цитирует агентство представителя компании.
В субботу, 13 мая, стало известно, что несколько заводов Renault во Франции приостановили свою работу после того, как компьютерные системы автопроизводителя подверглись массированной хакерской атаке. Renault стал первой из крупных французских компаний, пострадавших от глобальной волны электронных взломов.
В пятницу хакеры попытались атаковать компьютеры с операционной системой Windows в 74 странах. По всему миру было совершено 45 тысяч кибернападений с использованием вируса-шифровальщика, причем наибольшее число попыток заражений было зафиксировано в России.