Гендиректор "Массандры": санкции Украины не отразятся на работе завода

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Введение Украиной санкций против крымского винодельческого предприятия "Массандра" никак не отразится на его деятельности. Об этом журналистам заявила гендиректор винзавода Янина Павленко.

"Никак (санкции не отразятся на "Массандре" - прим. ТАСС)", - сказала она. "Это событие (введение санкций - прим. ТАСС) мы встретили выпуском первого шампанского под торговой маркой "Массандра", больше мне прокомментировать нечего", - добавила Павленко.

Гендиректор предприятия напомнила, что после воссоединения Крыма с РФ "Массандра" на протяжении трех лет не поставляет вино на Украину, но сотрудничает при этом с Донбассом.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), которое предполагает установление санкций против "Массандры". Данные меры предполагают, что на Украине у компании будут заблокированы активы, аннулированы или отозваны лицензии и другие разрешения, получение которых является условием для осуществления деятельности. В документе содержится уточнение, что против "Массандры" Киев вводит и "иные санкции, которые соответствуют принципам их применения, согласно закону о санкциях".

Аналогичные ограничительные меры введены против завода шампанских вин "Новый свет", винодельческого предприятия "Таврида", агрокомбината "Виноградное", Первомайского винодельческого завода, которые расположены в Крыму.

"Массандра", основанная в Крыму более 120 лет назад князем Львом Голицыным, является старейшим винодельческим предприятием и крупнейшим в России по выращиванию винограда и производству марочных виноградных вин. Коллекция вин завода, насчитывающая около миллиона бутылок, занесена в Книгу рекордов Гиннесса. После воссоединения Крыма с Россией "Массандра" перешла в ведение Управления делами президента.