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"Лукойл" поддерживает продление соглашения о сокращении добычи нефти

Экономика и бизнес
16 мая, 19:30 UTC+3

Вице-президент компании Леонид Федун отметил, что соглашение уже помогло добавить к цене нефти 10-15 долларов за баррель

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. "Лукойл" поддерживает продление соглашения о сокращении добычи нефти, поскольку оно помогло добавить к цене нефти 10-15 долларов за баррель, сообщил в интервью ТАСС вице-президент компании Леонид Федун.

"Мы поддерживаем. Квоты по сокращению добычи определяются правительством РФ, наша доля в сокращении добычи составляет примерно 50 тыс. баррелей в год. Это наша доля, и я считаю, что это очень правильно, я всегда был сторонником этого. Данное соглашение помогло иметь от $10 до $15 больше цену на нефть, нежели она была бы при естественном положении дел", - сказал он.

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Мировые цены на нефть Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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