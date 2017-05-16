МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. "Лукойл" поддерживает продление соглашения о сокращении добычи нефти, поскольку оно помогло добавить к цене нефти 10-15 долларов за баррель, сообщил в интервью ТАСС вице-президент компании Леонид Федун.

"Мы поддерживаем. Квоты по сокращению добычи определяются правительством РФ, наша доля в сокращении добычи составляет примерно 50 тыс. баррелей в год. Это наша доля, и я считаю, что это очень правильно, я всегда был сторонником этого. Данное соглашение помогло иметь от $10 до $15 больше цену на нефть, нежели она была бы при естественном положении дел", - сказал он.