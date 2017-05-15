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Россия и Саудовская Аравия добавили рынку нефти оптимизма

Экономика и бизнес
15 мая, 20:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent превысила отметку в $52 за баррель

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Халед аль-Фалех и Александр Новак, 15 мая

Халед аль-Фалех и Александр Новак, 15 мая

© REUTERS/Aly Song

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Министр энергетики России Александр Новак и его коллега из Саудовской Аравии Халед аль-Фалех вновь выступили в Китае с рядом оптимистичных для нефтяного рынка заявлений. Их предыдущие заявления, также сделанные в Китае, уже оказывали положительный эффект: осенью прошлого года стороны призвали к стабилизации рынка, что в итоге претворилось в соглашение о сокращении добычи нефти странами ОПЕК и не входящими в картель игроками.

В понедельник нефть бурно отреагировала на заявления - стоимость фьючерса на нефть марки Brent выросла на 2,6% и превысила отметку в $52 за баррель.

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Впервые министры консолидировано выступили с предложением продлить договоренности о сокращении добычи нефти не на шесть, а на девять месяцев. При этом российский министр добавил оптимизма, сказав, что все отечественные нефтяные компании разделяют позицию Минэнерго России и готовы снизить объемы добычи.

Новак также заявил, что ожидает увеличения числа стран, которые примут участие в переговорах о продлении соглашения на встрече в Вене 25 мая. По словам министра, текущие консультации уже показывают, что почти все участники действующего соглашения выступают за его продление.

В свою очередь аль-Фалех отметил, что участники сделки достигли полного консенсуса по вопросу ее пролонгации, при этом квота сохранится на уровне 1,8 млн баррелей в сутки. Позднее позицию России подтвердил и глава государства Владимир Путин. Он отметил, что видит хорошие перспективы продления соглашения и подчеркнул, что Саудовская Аравия заинтересована в поддержании стабильных и справедливых цен на нефть.

Союз черепахи и змеи

Аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук считает, что оптимистичные заявления министров направлены исключительно на поддержание цен на нефть. При этом эксперт положительно оценил эффективность этих действий и отметил, что если они продолжат давать рынку положительные сигналы, то к 25 мая цена может подняться до $55 за баррель, а после заседания ОПЕК вырасти и до $60.

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Аналитик "Финама" Алексей Калачев высказал мнение, что Россия и Саудовская Аравия вынуждены поддерживать позитив на рынке нефти, так как в противном случае цена может резко упасть.

Другая позиция у аналитика Sberbank CIB Валерия Нестерова. Он уверен, что соглашение будет продлено, так как все стороны заинтересованы в высокой цене на нефть. По его словам, заявления министров носят исключительно краткосрочный характер и не окажут существенного влияния на рынок.

Нестеров подчеркнул, что соглашение очень хрупкое, и договориться странам-участницам будет крайне сложно. "Союз черепахи со змеей, которым нужно вместе переплыть через реку. Вынужденный союз", - сказал он, добавив, что допускает варианты развития событий. В частности, в мае соглашение может быть направлено на доработку, а само подписание перенесено на более долгий срок.

Кто придет, кто покинет?

Калачев скептически отнесся к возможности присоединения к сделке крупных экспортеров нефти, таких как Канада и Норвегия, а также производителей - Китая и Бразилии. На его взгляд, основная интрига заключается в распределении квот на добычу между участниками рынка. Возможно и небольшое увеличение обязательств по сокращению объемов добычи нефти, но серьезный рост невыгоден для рынка, так как он приведет к резким скачкам цены.

С ним согласен и Полищук, по мнению которого число участников, скорее всего, сократится. В частности, из соглашения выйдет Казахстан, который не сможет дальше поддерживать текущий уровень добычи.

Нестеров тоже считает, что некоторые страны могут выйти из сделки. Вместе с тем он не исключил, что к договоренностям могут присоединиться и другие участники, но уже с незначительным объемом добычи. Что касается крупных стран, то с ними в теории могут начать переговоры, но снижать добычу они не станут. "С их стороны это будет больше похоже на PR-акцию", - заключил эксперт.

Увеличить дозу

По мнению Полищука, продление срока соглашения на девять месяцев, не так уж и важно для рынка, но более длительный срок позволит лучше оценить эффективность принимаемых мер.

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В свою очередь аналитик "Финама" считает, что такое решение связано с необходимостью сохранять интригу на рынке нефти и поднять градус оптимизма основных игроков. "Им нужно все время поддерживать позитив на рынке, это как наркотик - дозу все время необходимо увеличивать", - говорит Калачев.

Другого мнения придерживается Нестеров. На его взгляд, решение России и Саудовской Аравия связано с внутренними интересами обеих стран. Эксперт напомнил, что Саудовской Аравии предстоит провести приватизацию крупнейшей в мире нефтяной компании - Saudi Aramco, именно поэтому ей так сильно нужны высокие цены на нефть. Эксперт заключил, что соглашение может быть продлено и на более долгий срок - вплоть до конца 2018 года.

При этом все опрошенные ТАСС аналитики скептически отнеслись к возможности увеличения объемов сокращения - это может привести к резкому росту цен и дальнейшем скачкам, которые в данной ситуации не нужны никому.

История вопроса

В начале декабря 2016 года ОПЕК и 11 стран, не входящих в организацию, договорились сократить добычу нефти в первом полугодии 2017 года в целом на 1,8 млн баррелей в сутки. Цель альянса - снизить глобальные запасы нефти до среднего за пять лет уровня.

Россия на 1 мая перевыполнила свои обязательства, сократив добычу на 300,79 тыс. баррелей в сутки относительно уровня октября, сообщило Минэнерго.

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