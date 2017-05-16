К соглашению о сокращении добычи нефти могут присоединиться еще 3-5 стран

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Еще три - пять стран могут присоединиться к соглашению о сокращении добычи нефти странами ОПЕК и не входящими в картель участниками рынка, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
"Думаю, это три - четыре - пять (новых) стран", - сказал он, отвечая на вопрос о том, сколько стран могут присоединиться к соглашению.
Новак не стал их называть, но сказал, что с этими странами сейчас идет работа. По его словам, их присоединение добавит определенный объем в общей доле сокращаемой добычи нефти, но не сообщил о возможных объемах.
По словам министра, запасы нефти в мире снизятся к 1 июля 2017 года еще на 100-120 млн баррелей в сутки.
"Мы видим сегодня что остатки в результате действия соглашения по нашим оценкам где-то к 1 июля снизятся примерно на 100-120 млн баррелей в сутки. Мы будем смотреть на май и июнь", - сказал он.
Кроме того, министр отметил, что Россия не ставит перед собой цель сильно повлиять на цену нефти. Основная задача соглашения со странами - экспортерами нефти по сокращению добычи - балансировка рынка и сокращение избытка запасов в мире.
"Мы считаем, что главное - не цена, а чтобы мы все вместе пришли к состоянию среднемесячных запасов на уровне среднем за пять лет", - подчеркнул Новак.
В начале декабря 2016 года ОПЕК и 11 стран, не входящих в организацию, договорились сократить добычу нефти в первом полугодии 2017 года в целом на 1,8 млн баррелей в сутки. Цель альянса - снизить глобальные запасы нефти до среднего за пять лет уровня.
Россия на 1 мая перевыполнила свои обязательства, сократив добычу на 300,79 тыс. баррелей в сутки относительно уровня октября, сообщало Минэнерго.