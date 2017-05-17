Гуцериев: "Техносила" в перспективе будет присоединена к "Сафмар ритейл"

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МОСКВА. 17 мая. /ТАСС/. "Техносила" в перспективе будет присоединена к "Сафмар ритейл", ходатайство в ФАС пока не подано, заявил журналистам один из основателей группы "Сафмар" Михаил Гуцериев.
"Когда-нибудь да присоединим, ходатайство в ФАС не подали еще", - сказал он.
В 2015 году группа Гуцериевых - Шишхановых стала владельцем "Техносилы" после покупки МДМ банка, контролировавшего эту розничную сеть.
Осенью 2016 года СМИ сообщали, что продавец электроники "Техносила" перешла под контроль структур, близких Шишханову и Гуцериевым, при этом форма владения не уточнялась. Однако пока "Техносила" юридически не входит в финансовую группу "Сафмар".
В конце 2016 года PPF Group N.V. и EMMA Capital продали 100% акций одного из крупнейших в России ритейлеров электроники и бытовой техники "Эльдорадо" группе инвесторов, связанной с "Сафмаром". Сделка получила одобрение ФАС, ее условия не разглашаются.
В апреле 2017 года группа "Сафмар" закрыла сделку по покупке 57,7% акций "М.Видео", принадлежащих Александру Тынковану и его партнерам.
Основателями группы "Сафмар" являются Михаил и Саит-Салам Гуцериевы и Микаил Шишханов. На сегодняшний день группа включает четыре основных блока - промышленный (нефтегазовая сфера, угледобыча, производство калия), финансовый (основной актив - Бинбанк), жилищное строительство (в том числе "Интеко", "А101 Девелопмент"), а также коммерческое строительство и управление коммерческой недвижимостью.