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Гуцериев: "Техносила" в перспективе будет присоединена к "Сафмар ритейл"

Экономика и бизнес
17 мая, 13:45 UTC+3 МОСКВА. 17, мая. /ТАСС

В 2015 году группа Гуцериевых - Шишхановых стала владельцем "Техносилы", но пока компания юридически не входит в финансовую группу "Сафмар"

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МОСКВА. 17 мая. /ТАСС/. "Техносила" в перспективе будет присоединена к "Сафмар ритейл", ходатайство в ФАС пока не подано, заявил журналистам один из основателей группы "Сафмар" Михаил Гуцериев.

"Когда-нибудь да присоединим, ходатайство в ФАС не подали еще", - сказал он.

В 2015 году группа Гуцериевых - Шишхановых стала владельцем "Техносилы" после покупки МДМ банка, контролировавшего эту розничную сеть.

Осенью 2016 года СМИ сообщали, что продавец электроники "Техносила" перешла под контроль структур, близких Шишханову и Гуцериевым, при этом форма владения не уточнялась. Однако пока "Техносила" юридически не входит в финансовую группу "Сафмар".

Консолидация на рынке

В конце 2016 года PPF Group N.V. и EMMA Capital продали 100% акций одного из крупнейших в России ритейлеров электроники и бытовой техники "Эльдорадо" группе инвесторов, связанной с "Сафмаром". Сделка получила одобрение ФАС, ее условия не разглашаются.

В апреле 2017 года группа "Сафмар" закрыла сделку по покупке 57,7% акций "М.Видео", принадлежащих Александру Тынковану и его партнерам.

Основателями группы "Сафмар" являются Михаил и Саит-Салам Гуцериевы и Микаил Шишханов. На сегодняшний день группа включает четыре основных блока - промышленный (нефтегазовая сфера, угледобыча, производство калия), финансовый (основной актив - Бинбанк), жилищное строительство (в том числе "Интеко", "А101 Девелопмент"), а также коммерческое строительство и управление коммерческой недвижимостью.

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