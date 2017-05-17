"РоснефтьСОЧИ, 17 мая. /ТАСС/. Нефтяная компания "Роснефть" не исключает пересмотра суммы требований к АФК "Система" в суде. Об этом журналистам сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Арбитражный суд Башкирии назначил на 6 июня предварительное заседание по иску "Роснефти" к АФК "Система" и "Система-Инвест" о взыскании 106,6 млрд руб.

"Документы находятся в суде, 106 млрд руб. - это оценка потерь на дату подачи иска, если вы посчитаете в ценах, когда эти действия совершались, то это будет 180 млрд руб. Посмотрим, это суд, суд будет принимать решение", - сказал Сечин, отвечая на вопрос, могут ли быть изменены исковые требования к АФК "Система".

Изначально "Роснефть" и "Башнефть" подали иск к АФК "Система" и "Система-Инвест" в Арбитраж Москвы, однако суд 10 мая вернул иск в связи с неподсудностью дела. По мнению суда, иск должен рассматриваться по месту регистрации "Башнефти", то есть в Уфе. "Роснефть" и "Башнефть" подали в Арбитражный суд Башкирии аналогичный иск.

Суть иска

Согласно определению Арбитражного суда Москвы, в доводах иска отмечается, что ответчики (АФК "Система" и "Система-Инвест"), совместно владевшие в 2010-2014 гг. более 73% акций "Башнефти", произвели реорганизацию компании, в результате которой "Башнефть" утратила 49,41% акций АО "Система-Инвест". Кроме того, был произведен выкуп 16,8% акций "Башнефти" у миноритарных акционеров за счет эмитента с их последующим погашением. Также дочернему обществу "Башнефти" был передан пассив в виде задолженности по договорам займа перед "Башнефтью", обязательства по которым прекратились в результате совпадения должника и кредитора в одном лице. "Роснефть" требует от АФК "Система" и "Система-Инвест" возмещения убытков, причиненных в результате этих действий "Башнефти".

АФК "Система" с иском не согласна и считает требования истцов незаконными и необоснованными. По мнению "Системы", все корпоративные действия, которые указаны в иске, осуществлялись в соответствии с законом и лучшими практиками корпоративного управления в целях развития бизнеса и роста стоимости АНК "Башнефть".

С 2005 по 2014 гг. "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность.

В 2016 г. 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд руб. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти".