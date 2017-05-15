Арбитражный суд Башкирии рассмотрит иск "Роснефти" к АФК "Система" 6 июня

УФА, 15 мая. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Арбитражный суд Башкирии назначил на 6 июня заседание по иску "Роснефти" к АФК "Система" и к "Система-Инвест" о взыскании 106,6 млрд рублей. Об этом говорится в материалах суда.

Исковое заявление принято к производству, дата заседания - 6 июня в 9:00 мск, следует из материалов.