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Доходы бюджета за 4 месяца 2017 года выросли на 22%

Экономика и бизнес
18 мая, 12:56 дата обновления: 18 мая, 13:15 UTC+3

По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, по итогам года общий объем доходов бюджета будет больше запланированного

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© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Доходы бюджета РФ выросли за четыре месяца 2017 года на 22%. Об сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

"За первые 4 месяца этого года доходы бюджета выросли почти на 22% по сравнению с прошлым годом в номинальном выражении. Мы рассчитываем на то, что эта тенденция сохранится. По итогам года общий объем доходов будет больше, чем мы планировали, утверждая бюджет, это может быть более одного триллиона рублей", - сказал глава правительства.

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По словам премьера, это значит, что дефицит бюджета РФ по итогам 2017 года может составить 2% вместо ранее планируемых 3,2%. "Мы сможем бюджет свести с меньшим, чем прогнозировалась дефицитом. Дефицит будет на уровне 2%. Напомню, что ранее он планировался на уровне 3,2%", - сказал глава правительства. Он добавил, что при этом ненефтегазовый дефицит бюджета, которые рассчитывается без учета экспортных доходов от продажи нефти и газа, "должен оказаться лучшим за последние пять лет".

Кроме того, по словам Медведева, правительство сможет медленнее расходовать резервы - и Фонд национального благосостояния, и Резервный фонд, "это очень важный момент, чтобы мы могли с уверенность смотреть в будущее".

Медведев рассчитывает на то, что позитивные тенденции в экономике России к концу года станут заметнее. "Как показывает текущая ситуация, первые месяцы этого года, они выглядят лучше прогноза, позитивные изменения, которые появились в конце прошлого года, сохраняются. Рассчитываем, что по итогам этого года эти изменения станут заметнее, в том числе и рост ВВП, который прогнозируется на более значительном уровне - от 1% до 2%, тогда как ранее ожидался показатель 0,6% ", - сказал глава кабмина.

Он напомнил, что текущая редакция бюджета принималась с учетом консервативного сценария макроэкономического прогноза.

При этом, по словам Медведева, в текущем году динамика инвестиций в экономике должна выйти в положительную плоскость. "Постепенно будет восстанавливаться внутренний спрос. Динамика инвестиций впервые за несколько лет должна выйти в положительную область", - сказал он.

Председатель правительства подчеркнул, что при внесении изменений в федеральный бюджет основные задачи бюджетной политики для правительства остаются прежними. "Это своевременное исполнение социальных обязательств, сохранение макроэкономической стабильности, закрепление положительных тенденций, которые мы видим в ряде секторов экономики и которые нам сегодня позволяют корректировать бюджет; поддержка ключевых отраслей экономики и постепенное снижение зависимости бюджетной системы от мировых цен на нефть", - сказал Медведев.

Увеличение расходов бюджета

Медведев сообщил о планах по увеличению расходов бюджета. Так, предполагается дополнительно направить 15 млрд рублей на развитие транспортной инфраструктуры, еще 25 млрд - на докапитализацию Россельхозбанка.

"Расходы по сравнению с действующим бюджетом предлагается увеличить по целому ряду направлений", - сказал глава кабинета министров. По словам Медведева, "еще 15 млрд рублей будут направлены на развитие транспортной инфраструктуры - на строительство и ремонт дорог в разных областях, где есть проблемы с этим; реконструкцию аэропортов - это и Москва, и Саратов, и Калининград".

Премьер отметил, что "25 млрд рублей (предполагается направить) на докапитализацию Россельхозбанка".

"Больше денег - около 24 млрд рублей - будет выделено дополнительно для стимулирования промышленности, в том числе транспортного и специального машиностроения, на субсидирование производителей высокотехнологичной продукции, которые планируют работать на внешних рынках, предприятий, которые участвуют в программах импортозамещения", - сказал он.

"На 11,5 млрд рублей будет увеличено финансирование пенсионной системы, вырастут расходы на высокотехнологичную медицинскую помощь, на охрану материнского и детского здоровья", - перечислил глава кабмина. Он уточнил, что "почти 1,5 млрд рублей в дополнение к тому, что планировалось, будет направлено для реабилитации инвалидов в рамках программы "Доступная среда".

Медведев подчеркнул, что также "средства предполагается использовать для поощрения регионов - это 10 млрд рублей". Деньги пойдут тем субъектам, которые "добьются лучших результатов в развитии налогового потенциала". "Больше 3 млрд рублей дополнительно (намечено выделить) для поддержки региональных бюджетов", - добавил он.

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