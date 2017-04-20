Минфин включит в бюджет 2018-2020 гг. уже новое бюджетное правило

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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Минфин будет формировать бюджет 2018-2020 гг. уже на основе нового бюджетного правила. Об этом сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов, выступая на коллегии министерства.
"Сейчас у нас есть уникальный шанс раз и навсегда избавиться от нефтяной зависимости. Рецепт для этого - бюджетные правила - своеобразное лечение от "голландской болезни", блокирующее влияние ценовых колебаний на бюджет, курс рубля, инфляцию. Просим поддержать подготовленные Минфином предложения и сформировать проект бюджета 2018-2020 на новых правилах", - заявил министр финансов.
По его словам, трата допдоходов РФ от нефти создавала иллюзию благополучия и провоцировала кризисы.
"Использование конъюнктурных доходов создавало иллюзию благополучия, которая рассеивалась, как только исчезали конъюнктурные доходы. Таким образом мы сами провоцировали экономические и бюджетные кризисы", - заявил Силуанов.