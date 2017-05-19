Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.05:
$ 57.47
€ 64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Известия": Минсельхоз поддержал инициативу ограничить содержание антибиотиков в меде

Экономика и бизнес
19 мая, 4:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

По данным газеты, речь идет о двух группах антибиотиков - метаболитах нитрофуранов и нитрамидазолах

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства РФ поддержало предложение Роскачества о введении норматива по остаткам антибиотиков в меде, соответствующие ограничения будут предложены в техрегламент Таможенного союза. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на имеющееся в распоряжении издания письмо главы департамента пищевой промышленности Минсельхоза Евгения Ахпашева.

"Деппищепром считает целесообразным продолжить работу на площадке Евразийской экономической комиссии по внесению изменений в ТР ТС 021 / 2011 ("О безопасности пищевой продукции" - прим. ТАСС) с целью нормирования остаточных количеств антибиотиков в меде", - говорится в письме, адресованном замруководителя Роскачества Елене Саратцевой.

Наличие в сельхозпродукции некоторых препаратов может выработать у человека невосприимчивость к антибиотикам, а также вызвать аллергические реакции. По данным газеты, речь идет о двух группах антибиотиков - метаболитах нитрофуранов и нитрамидазолах. Ранее в направленном в Минсельхоз письме Саратцева указывала, что Роскачество обнаружило эти вещества в 34 образцах российского меда из исследованных 70.

Использование указанных антибиотиков в продуктах регулируют в ЕС, в то время как действующие в России техрегламенты их содержание не ограничивают. Таким образом, отсутствие установленной нормы также ведет "к снижению конкурентоспособности отечественной продукции на зарубежных рынках", - добавляет Саратцева.

С 19 мая Россельхознадзор запретил поставки сухого молока, сыра и масла с нескольких предприятий Белоруссии в связи с неоднократным обнаружением остатков антибиотиков в молочной продукции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Балтийский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
2
WADA: Исинбаева до 31 мая покинет пост главы наблюдательного совета РУСАДА
3
Навальный предложил Усманову провести дебаты на ТВ
4
Reuters: ВВС США нанесли удар по проправительственным силам в Сирии
5
В Абхазии задержали убийцу двух российских миротворцев
6
Усманов записал видео, в котором опровергает заявления Навального в свой адрес
7
Сборная Канады сыграет с командой России в полуфинале чемпионата мира по хоккею
Темы дня
Загрузка...
Реклама