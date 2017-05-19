"Известия": Минсельхоз поддержал инициативу ограничить содержание антибиотиков в меде

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства РФ поддержало предложение Роскачества о введении норматива по остаткам антибиотиков в меде, соответствующие ограничения будут предложены в техрегламент Таможенного союза. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на имеющееся в распоряжении издания письмо главы департамента пищевой промышленности Минсельхоза Евгения Ахпашева.
"Деппищепром считает целесообразным продолжить работу на площадке Евразийской экономической комиссии по внесению изменений в ТР ТС 021 / 2011 ("О безопасности пищевой продукции" - прим. ТАСС) с целью нормирования остаточных количеств антибиотиков в меде", - говорится в письме, адресованном замруководителя Роскачества Елене Саратцевой.
Наличие в сельхозпродукции некоторых препаратов может выработать у человека невосприимчивость к антибиотикам, а также вызвать аллергические реакции. По данным газеты, речь идет о двух группах антибиотиков - метаболитах нитрофуранов и нитрамидазолах. Ранее в направленном в Минсельхоз письме Саратцева указывала, что Роскачество обнаружило эти вещества в 34 образцах российского меда из исследованных 70.
Использование указанных антибиотиков в продуктах регулируют в ЕС, в то время как действующие в России техрегламенты их содержание не ограничивают. Таким образом, отсутствие установленной нормы также ведет "к снижению конкурентоспособности отечественной продукции на зарубежных рынках", - добавляет Саратцева.
С 19 мая Россельхознадзор запретил поставки сухого молока, сыра и масла с нескольких предприятий Белоруссии в связи с неоднократным обнаружением остатков антибиотиков в молочной продукции.