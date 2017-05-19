СМИ: Украина введет антидемпинговые пошлины на российский шоколад

КИЕВ, 19 мая. /ТАСС/. Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины приняла решение ввести антидемпинговую пошлину на шоколад и другие продукты, содержащие какао и произведенные в России. Об этом сообщило издание "Европейская правда" со ссылкой на собственный источник в ведомстве.

По информации издания, пошлина будет введена сроком на пять лет, а ее размер составит 31,33%. Решение вступит в силу в ближайшее время после опубликования в официальном издании центральных органов исполнительной власти "Урядовый курьер" ("Правительственный курьер").

В МКМТ Украины также заявили о возобновлении ввозных пошлин на некоторые азотные удобрения из России.

С 10 января 2016 года в стране действует запрет на ввоз ряда российских продовольственных товаров (6 июля 2016 года он продлен до 31 декабря 2017 года). В список вошли хлебобулочные, мучные кондитерские изделия, шоколадные конфеты, мясо, рыба, кофе, чай, детское питание и другие товары (всего 43 вида).