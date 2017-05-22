Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Цена барреля нефти марки Brent превысила $54 впервые за месяц

Экономика и бизнес
22 мая, 5:49 UTC+3

В последний раз цена нефти данного сорта находилась выше этой отметки 19 апреля 2017 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,03% и составила $54,17 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше $54 за баррель 19 апреля 2017 года.

Нефть дорожает на фоне заявления министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халеда аль-Фалеха о том, что все участники соглашения ОПЕК и стран вне картеля о сокращении добычи нефти согласны на продление договоренностей еще на девять месяцев.

Ранее российский министр энергетики Александр Новак совместно с аль-Фалехом сообщили, что Россия и Саудовская Аравия готовы продлить свое участие в сделке по ограничению добычи нефти до конца марта 2018 года. Министры заверили, что будут рекомендовать продлить соглашение с общим объемом сокращений добычи в размере 1,8 млн баррелей в день на встрече всех участников 24-25 мая в Вене.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Мировые цены на нефть Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Страны
Россия Саудовская Аравия
Персоны
Новак, Александр Валентинович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава МИД Ирана предположил, что США хотят выкачать деньги из Саудовской Аравии
2
Сборная Швеции в 10-й раз завоевала золото чемпионата мира по хоккею
3
WSJ: США могут прекратить безвозмездную военную помощь Украине и другим странам
4
СМИ: Китай попросил США дать ему 100 дней для оказания давления на КНДР
5
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
6
Сборная России по хоккею вернулась в Москву с чемпионата мира
7
Фраза Порошенко "мой народ проживет без соцсетей" возмутила украинских пользователей
Темы дня
Загрузка...
Реклама