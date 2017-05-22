Цена барреля нефти марки Brent превысила $54 впервые за месяц

Группа Metallica завоевала премию журнала Billboard в номинации "Лучший рок-альбом" годаКультура 22 мая, 5:42
Шарапова вошла в топ-200 рейтинга WTAСпорт 22 мая, 5:38
CNN: власти Саудовской Аравии и ОАЭ обещали вложить $100 млн в фонд дочери ТрампаМеждународная панорама 22 мая, 5:31
Сборная России по хоккею вернулась в Москву с чемпионата мираСпорт 22 мая, 5:28
Баскетболист Пачулия заявил об угрозах в адрес его семьи после эпизода с травмой ЛеонардаСпорт 22 мая, 4:45
Астронавты на МКС 23 мая выйдут в открытый космос для ремонта оборудованияКосмос 22 мая, 3:44
Лундквист остановил канадцев: шведские хоккеисты стали чемпионами мираСпорт 22 мая, 3:36
"Известия": число выявленных ЦБ РФ нелегальных кредиторов в I квартале выросло на 44%Экономика и бизнес 22 мая, 3:33
Глава МИД Ирана предположил, что США хотят выкачать деньги из Саудовской АравииМеждународная панорама 22 мая, 2:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,03% и составила $54,17 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше $54 за баррель 19 апреля 2017 года.
Нефть дорожает на фоне заявления министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халеда аль-Фалеха о том, что все участники соглашения ОПЕК и стран вне картеля о сокращении добычи нефти согласны на продление договоренностей еще на девять месяцев.
Ранее российский министр энергетики Александр Новак совместно с аль-Фалехом сообщили, что Россия и Саудовская Аравия готовы продлить свое участие в сделке по ограничению добычи нефти до конца марта 2018 года. Министры заверили, что будут рекомендовать продлить соглашение с общим объемом сокращений добычи в размере 1,8 млн баррелей в день на встрече всех участников 24-25 мая в Вене.