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Министр нефти Кувейта: продление сделки ОПЕК на 9 месяцев поддерживают не все ее участники

Экономика и бизнес
23 мая, 10:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

Картель также не обсуждает более резкое сокращение нефтедобычи

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Министр нефти Кувейта Ассам аль-Марзук

Министр нефти Кувейта Ассам аль-Марзук

© AP Photo/Kamran Jebreili

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Все нефтедобытчики согласны продлить соглашение по сокращению добычи нефти еще на 6 месяцев, однако не все готовы к продлению этой сделки на 9 месяцев.

Об этом сказал министр нефти Кувейта Ассам аль-Марзук, чьи слова цитирует агентство Bloomberg.

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Он также добавил, что ОПЕК не обсуждает более резкое сокращение нефтедобычи. "В более резком сокращении добычи сейчас нет необходимости", - заявил министр.

ОПЕК, Россия и ряд других независимых стран - производителей на заседании в Вене 25 мая обсудят продление соглашения по сокращению добычи нефти еще на девять месяцев.

По словам министра энергетики Саудовской Аравии Халеда аль-Фалеха, все участники действующей сделки уже предварительно согласились продолжить ограничение добычи до конца марта 2018 года. Ранее он также говорил, что обсуждается пролонгация с текущей квотой сокращения в 1,8 млн баррелей от октября 2016 года.

Саудовский министр, а также глава Минэнерго РФ Александр Новак не раз заявляли, что продление действия текущих договоренностей необходимо для снижения глобальных запасов нефти до средних за пять лет уровней. Новое соглашение позволит достичь этой цели к концу 2017 года, говорили они.

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