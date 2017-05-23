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Россельхознадзор опубликовал список попавших под ограничения белорусских предприятий

Экономика и бизнес
23 мая, 16:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

В список вошли как новые ограничения, так и запреты, введенные ранее

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Рогачевский молочноконсервный комбинат, Белоруссия

Рогачевский молочноконсервный комбинат, Белоруссия

© Виктор Драчев/ТАСС

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Россельхознадзор опубликовал на своем сайте полный перечень белорусских предприятий, на которые распространяются ограничительные меры ведомства. В список вошли как новые ограничения, так и запреты, введенные ранее, уточнили ТАСС в пресс-службе Россельхознадзора.

Возможности поставлять свою молочную продукцию в Россию в настоящий момент лишены пять белорусских предприятий:

  1. "Рогачевский молочно-консервный комбинат" в Гомельской области
  2. "Белсыр" (Гомельская область) 
  3. Филиал "Слуцкого сыродельного комбината" в Минской области 
  4. "Молочный полюс" (Могилевская область)
  5. "Лепельский молочно-консервный комбинат" в Витебской области

Поставлять мясную и рыбную продукцию временно запрещено 24 белорусским предприятиям. Под ограничения попали:

  1. Птицефабрика "Дружба"
  2. Иванцевичское РАЙПО (филиал "Коопзаготпром")
  3. "Березовский комбинат кооперативной промышленности"
  4. Дрибинское РАЙПО
  5. "БилтонгФуд"
  6. ГурманФуд"
  7. "Вахавяк Плюс"
  8. "Витебская бройлерная птицефабрика"
  9. СООО "Георгий и сыновья"
  10. Лельчицкое РАЙПО ОСП "Производственный комбинат"
  11. "Онэксимпрод"
  12. "Террамит"
  13. "Серволюкс"
  14. "Жлобинский мясокомбинат"
  15. ЧУПТП "Мирон"
  16. "Могилевский мясокомбинат"
  17. ООО "Камчатская рыба"
  18. "Столинзаготпромторг"
  19. "Любанский КООППРОМ"
  20. "Мясков-МПП"
  21. "Мера Голд"
  22. "Мясопродукт"
  23. ООО "Розовый кит"
  24. Мясной двор "Тарасово"

Россельхознадзор также ограничил поставки в Россию кормов для животных с пяти белорусских производителей:

  1. "Белэкотехника" 
  2. "Агропродукт"
  3. "Тивайтл" 
  4. "Биоком"
  5. "Экомол Агро"

В феврале этого года президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил МВД республики возбудить дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за "нанесение ущерба государству". Речь идет об ограничениях, которые Россельхознадзор вводил в отношении ряда белорусских продовольственных предприятий в связи с неоднократно выявляемыми нарушениями. При этом Лукашенко не исключал, что Данкверт был лично заинтересован в введении ограничений в отношении белорусских товаров.

В начале мая специалисты Россельхознадзора провели очередную инспекцию попавших под ограничения белорусских предприятий, а также тех производителей, которые вызывали подозрения ведомства. Вопрос поставок сельхозпродукции был также основной темой встречи министра сельского хозяйства России Александра Ткачева с главой Минсельхозпрода Белоруссии Леонида Зайца, которая прошла 22 мая.

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