Россельхознадзор опубликовал список попавших под ограничения белорусских предприятий

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Россельхознадзор опубликовал на своем сайте полный перечень белорусских предприятий, на которые распространяются ограничительные меры ведомства. В список вошли как новые ограничения, так и запреты, введенные ранее, уточнили ТАСС в пресс-службе Россельхознадзора.

Возможности поставлять свою молочную продукцию в Россию в настоящий момент лишены пять белорусских предприятий:

"Рогачевский молочно-консервный комбинат" в Гомельской области "Белсыр" (Гомельская область) Филиал "Слуцкого сыродельного комбината" в Минской области "Молочный полюс" (Могилевская область) "Лепельский молочно-консервный комбинат" в Витебской области

Поставлять мясную и рыбную продукцию временно запрещено 24 белорусским предприятиям. Под ограничения попали:

Птицефабрика "Дружба" Иванцевичское РАЙПО (филиал "Коопзаготпром") "Березовский комбинат кооперативной промышленности" Дрибинское РАЙПО "БилтонгФуд" ГурманФуд" "Вахавяк Плюс" "Витебская бройлерная птицефабрика" СООО "Георгий и сыновья" Лельчицкое РАЙПО ОСП "Производственный комбинат" "Онэксимпрод" "Террамит" "Серволюкс" "Жлобинский мясокомбинат" ЧУПТП "Мирон" "Могилевский мясокомбинат" ООО "Камчатская рыба" "Столинзаготпромторг" "Любанский КООППРОМ" "Мясков-МПП" "Мера Голд" "Мясопродукт" ООО "Розовый кит" Мясной двор "Тарасово"

Россельхознадзор также ограничил поставки в Россию кормов для животных с пяти белорусских производителей:

"Белэкотехника" "Агропродукт" "Тивайтл" "Биоком" "Экомол Агро"

В феврале этого года президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил МВД республики возбудить дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за "нанесение ущерба государству". Речь идет об ограничениях, которые Россельхознадзор вводил в отношении ряда белорусских продовольственных предприятий в связи с неоднократно выявляемыми нарушениями. При этом Лукашенко не исключал, что Данкверт был лично заинтересован в введении ограничений в отношении белорусских товаров.

В начале мая специалисты Россельхознадзора провели очередную инспекцию попавших под ограничения белорусских предприятий, а также тех производителей, которые вызывали подозрения ведомства. Вопрос поставок сельхозпродукции был также основной темой встречи министра сельского хозяйства России Александра Ткачева с главой Минсельхозпрода Белоруссии Леонида Зайца, которая прошла 22 мая.