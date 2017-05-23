Россельхознадзор опубликовал список попавших под ограничения белорусских предприятий

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Россельхознадзор опубликовал на своем сайте полный перечень белорусских предприятий, на которые распространяются ограничительные меры ведомства. В список вошли как новые ограничения, так и запреты, введенные ранее, уточнили ТАСС в пресс-службе Россельхознадзора.
Возможности поставлять свою молочную продукцию в Россию в настоящий момент лишены пять белорусских предприятий:
Поставлять мясную и рыбную продукцию временно запрещено 24 белорусским предприятиям. Под ограничения попали:
Россельхознадзор также ограничил поставки в Россию кормов для животных с пяти белорусских производителей:
В феврале этого года президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил МВД республики возбудить дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за "нанесение ущерба государству". Речь идет об ограничениях, которые Россельхознадзор вводил в отношении ряда белорусских продовольственных предприятий в связи с неоднократно выявляемыми нарушениями. При этом Лукашенко не исключал, что Данкверт был лично заинтересован в введении ограничений в отношении белорусских товаров.
В начале мая специалисты Россельхознадзора провели очередную инспекцию попавших под ограничения белорусских предприятий, а также тех производителей, которые вызывали подозрения ведомства. Вопрос поставок сельхозпродукции был также основной темой встречи министра сельского хозяйства России Александра Ткачева с главой Минсельхозпрода Белоруссии Леонида Зайца, которая прошла 22 мая.