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Зерновой союз РФ: экспортеры не сообщали о новых проблемах с экспортом зерна в Турцию

Экономика и бизнес
24 мая, 10:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

Ранее СМИ сообщали, что Анкара ввела новые новые ограничения для российских поставщиков

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Глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский

Глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Экспортеры не сообщали о проблемах при получении лицензий на беспошлинный ввоз зерна в Турцию. Об этом заявил ТАСС глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.

24 мая газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что Турция ввела новые ограничения для российских экспортеров зерна. По данным издания, теперь на Россию должно приходиться всего 20-25% лицензий на беспошлинный ввоз зерна в страну.

"Нет, экспортеры не сообщали (о проблемах с получением лицензий на беспошлинный ввоз)", - сказал Злочевский.

При этом Злочевский отметил, что экспорт зерна из России в Турцию восстановился после отмены турецких заградительных пошлин. "У нас все восстановилось после отмены ограничений. Пока у меня никакой информации нет, что какие-то проблемы с поставками", - подчеркнул он.

По словам главы РЗС, Россия традиционно занимает "львиную долю" в структуре турецкого импорта зерна. "Точно так не скажу. Больше половины точно", - добавил он.

Турция с 15 марта отменила беспошлинный ввоз для российской сельхозпродукции. Пошлина на ввоз из России пшеницы и кукурузы была установлена на уровне 130%, риса - 45%, шрота подсолнечника - 13,5%, бобовых - 9,7%, подсолнечного масла - в среднем до 36%. При этом минимальная таможенная стоимость поставляемой продукции должна составлять $1,5 тыс. при текущей цене на подсолнечное масло $800 за тонну.

Такие меры стали ответом на то, что Россия не сняла запрет на поставки турецких томатов и огурцов, пояснял ранее глава Союза экспортеров зерновых, бобовых и масличных культур Центральной Анатолии Тургай Унлю.

Позже по итогам переговоров президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи стороны договорились о снятии всех торговых ограничений.

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