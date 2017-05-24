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Акции "Системы" упали более чем на 10% на фоне увеличения суммы иска "Роснефти"

Экономика и бизнес
24 мая, 10:18 UTC+3

Ранее сообщалось, что "Роснефть" увеличила сумму исковых требований до 170,6 млрд рублей

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© Сергей Бобылев/ТАСC

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Акции АФК "Система" на открытии торгов Московской биржи упали более чем на 10% на фоне увеличения суммы исковых требований "Роснефти". Об этом свидетельствуют данные торгов.

Минимальное снижение составляло 17,2%. Однако сейчас акции "Системы" сократили падение - по состоянию на 10:13 мск акции снижаются на 8,6%, до 12,425 руб. за бумагу.

Ранее пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев сообщил ТАСС, что "Роснефть" подала в Арбитражный суд Башкирии ходатайство об уточнении суммы иска к АФК "Система" и к "Система-Инвест", увеличив требования до 170,6 млрд рублей со 106,6 млрд рублей.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин ранее сообщал, что компания не исключает пересмотра суммы требований к АФК "Система". По его словам, оценка потерь в 106 млрд рублей осуществлялась на дату подачи иска, а если посчитать в ценах, когда эти действия совершались, то это будет 180 млрд рублей.

Предварительное заседание по иску состоится 6 июня.

В свою очередь представитель АФК "Система" Сергей Копытов сообщил, что компания считает абсолютно не обоснованной сумму иска в 170,6 млрд рублей.

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