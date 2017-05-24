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"Ведомости" согласились опровергнуть сведения о причастности Фридмана к делу русской мафии

Экономика и бизнес
24 мая, 14:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

В предложенном варианте мирового соглашения указывается, что издание приносит бизнесмену извинения за публикацию некорректных сведений

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Михаил Фридман

Михаил Фридман

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Газета "Ведомости" согласилась опровергнуть сведения о причастности бизнесмена Михаила Фридмана к делу так называемой русской мафии в Испании. Это следует из текста мирового соглашения между сторонами, оглашенного в Останкинском суде Москвы, передает корреспондент ТАСС.

В предложенном варианте соглашения указывается, что издание приносит Фридману извинения за публикацию некорректных сведений. Представитель Фридмана Леонид Хейфец зачитал суду текст соглашения, которое подлежит судебному утверждению. "Первый пункт мирового соглашения предусматривает опубликование газетой "Ведомости" опровержения с признанием не соответствующей действительности опубликованной ранее информации", - сказал он.

Как отмечается в иске, 27 февраля в газете была опубликована статья под заголовком "Как испанский проект Михаила Фридмана оказался замешан в деле о русской мафии" и подзаголовком "Звонок из Испании. Российским инвесторам сейчас непросто вести бизнес в Европе: корпоративный конфликт структур Михаила Фридмана с испанским бизнесменом перерос в дело о русской мафии".

Истец требовал признать информацию из этой публикации недостоверной и порочащей его честь, достоинство и деловую репутацию, а также обязать ответчика опубликовать опровержение как в газете, так и на ее сайте, при этом удалив с сайта саму статью.

Михаил Фридман является председателем наблюдательного совета консорциума "Альфа-групп" и занимает 75-е место в списке богатейших людей мира по версии журнала Forbes (2017 год). Газета "Ведомости" выходит с 1999 года. ЗАО "Бизнес Ньюс Медиа", являющееся издателем газеты, с 2015 года принадлежит семье Демьяна Кудрявцева.

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