"Уралвагонзавод" проведет расследование из-за публикаций о его передаче "Калашникову"

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. "Уралвагонзавод" инициирует служебное расследование из-за публикаций о возможном вхождении корпорации в состав концерна "Калашников", сообщили ТАСС в пресс-службе "Уралвагонзавода".
"Информация, появившаяся в ряде СМИ, о том, что Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" будет передана концерну "Калашников", не соответствует действительности. Никаких переговоров о продаже акций УВЗ не проводилось и не проводится. Корпорация инициирует служебное расследование по факту распространения не соответствующих действительности сведений", - сказали в пресс-службе.
Ранее с опровержением появившейся в СМИ информации выступили Ростех и "Калашников".
В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций "Уралвагонзавода" госкорпорации "Ростех". Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в конце декабря говорил, что "Уралвагонзавод" интегрируют в госкорпорацию "Ростех" за 18 месяцев.