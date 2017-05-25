ОПЕК ожидает, что Туркмения и Египет присоединятся к соглашению по ограничению нефтедобычи

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ВЕНА, 25 мая. /ТАСС/. Туркмения и Египет могут присоединиться к достигнутой договоренности о продлении соглашения по ограничению добычи нефти. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания ОПЕК сообщил министр Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.
"Мы ожидаем, что Египет и Туркменистан присоединятся к нашему соглашению, (достигнутому - прим. ТАСС) сегодня", - сказал он.
Ранее в Вене министры ОПЕК и стран, не входящих в организацию, но участвующих в сделке по сокращению добычи нефти, пролонгировали договоренности до конца марта 2018 года. Министры ожидают, что благодаря этому решению запасы нефти на рынке стабилизируются к первому кварталу 2018 года.