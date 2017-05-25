Голодец: предложенная Путиным индексация зарплат может коснуться 5,8 млн бюджетников

ГРОЗНЫЙ, 25 мая. /ТАСС/. Индексация зарплат, которую предложил накануне президент РФ Владимир Путин, может коснуться 5,8 млн работников бюджетной сферы, сообщила ТАСС вице-премьер правительства Ольга Голодец в ходе рабочей поездки в Грозный.

"У нас есть разные варианты оценки предложения и сейчас нам предстоит самая серьезная работа - договориться внутри правительства, с какой даты мы будем индексировать и на какую сумму. У нас есть все расчеты и мы готовы. Речь идет о 5,8 млн работников бюджетной сферы, которые не попадают под "майские указы" президента РФ", - отметила Голодец.

В среду, 24 мая, президент РФ Путин предложил провести индексацию зарплат с учетом инфляции для тех категорий бюджетников, которые не отмечены в "майских указах" 2012 года.