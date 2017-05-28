Рогозин позитивно отреагировал на первый полет МС-21 в Иркутске

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин позитивно отреагировал на первый пробный полет самолета МС-21 в Иркутске. Соответствующее сообщение он разместил на своей странице в Facebook.

"Летаем", - написал он, сопроводив высказывание фотографиями, на которых запечатлен полет самолета и радостная встреча экипажа на земле после успешного испытания.

Ранее источник ТАСС на Иркутском авиазаводе (корпорация "Иркут"), занимавшимся разработкой лайнера, подтвердил факт проведения полета. "Полет прошел нормально, как планировалось", - сказал он. От других комментариев на предприятии воздержались.

МС-21 - первый ближне-среднемагистральный самолет, который будет производиться в РФ. В новой истории России с нуля произвели пока только один гражданский самолет - региональный Sukhoi Super Jet-100 (первый полет осуществлен в 2008 году, эксплуатируется с 2011 года).

МС-21 от него отличается увеличенной дальностью полета (максимально 4578 км против 6400 км) и большим количеством посадочных мест (в SSJ-100 максимально может поместиться 108 пассажирских кресел, в МС-21 - до 211 кресел).

Первый полет МС-21 намечался на декабрь 2016 года, позже дату перенесли на апрель, затем - на конец мая. До первого публичного полета самолет должен пройти летные испытания, дату их начала в "Иркуте" пока не называют.

На данный момент портфель заказов на МС-21 составляет 285 самолетов. Как сообщал ранее Рогозин, из них на 185 машин заключены проавансированные контракты. Первым заказчиком самолета стал "Аэрофлот", планируется, что в парке авиакомпании будет эксплуатироваться 50 единиц МС-21. Профинансирует поставку лизинговая компания "Авиакапитал-сервис". В апреле гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев заявлял, что поставки первых трех самолетов ожидаются в 2019 году.