Песков: Рогозин проинформировал Путина о первом полете нового российского самолета МС-21

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Рогозин проинформировал президента РФ Владимира Путина о первом полете нового российского среднемагистрального самолета МС-21. Глава государства поздравил коллектив предприятия-производителя, а также всех работников отрасли с этим событием, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин по телефону доложил Путину о том, что наш среднемагистральный самолет встал на крыло, совершив первый испытательный полет", - сказал Песков.