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Песков: Рогозин проинформировал Путина о первом полете нового российского самолета МС-21

Экономика и бизнес
28 мая, 13:10 UTC+3

Заместитель председателя правительства доложил главе государства о том, что российский "среднемагистральный самолет встал на крыло"

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МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Рогозин проинформировал президента РФ Владимира Путина о первом полете нового российского среднемагистрального самолета МС-21. Глава государства поздравил коллектив предприятия-производителя, а также всех работников отрасли с этим событием, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин по телефону доложил Путину о том, что наш среднемагистральный самолет встал на крыло, совершив первый испытательный полет", - сказал Песков.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Рогозин, Дмитрий Олегович Путин, Владимир Владимирович
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