Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.05:
$ 56.52
€ 62.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сбербанк и банк МСП запустили льготную программу кредитов для предпринимателей из розницы

Экономика и бизнес
30 мая, 16:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

Ставки по кредитам для среднего предпринимательства составят 10,6% годовых, для владельцев малых предприятий - 9,6%, общий объем финансирования составит 3,5 млрд рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Банк МСП и Сбербанк запустили новый продукт для малого и среднего бизнеса, который стал доступен бизнесменам из розничного сектора. Общий объем финансирования в рамках программы составит 3,5 млрд рублей, сообщила пресс-служба Сбербанка.

Заемщики могут кредитоваться по конечной ставке 10,6% годовых для среднего предпринимательства и 9,6% для владельцев малых предприятий.

Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства в конце 2015 года создала программу льготного кредитного финансирования субъектов МСП под названием "6,5%", тогда программа была доступна малым компаниям только из высокотехнологичной сферы.

"МСП - Перезагрузка" - это еще один инструмент для обеспечения доступного финансирования для субъектов МСП. Заключение договора с МСП Банком позволяет расширить действующую Программу 6,5, которую совместно реализуют Сбербанк и АО "Федеральная Корпорация развития малого и среднего предпринимательства", - пояснил вице-президент Сбербанка Андрей Шаров.

По информации пресс-службы Сбербанка, сотрудничество с банком МСП будет расширено и по гарантийному обеспечению кредитов в рамках реализации нового кредитного продукта. Обязательным условием для заемщиков является получение гарантии обеспечения.

Смотрите также

Сбербанк и ФРДВ направят до 10 млрд рублей на кредитование МСП

"Известия": МЭР модернизирует патентную систему и поддержит систему кредитования МСП

Корпорация МСП планирует выдать бизнесменам кредитные гарантии на 180 млрд руб. в 2017 г.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Учат в школе": тесты и викторины
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп считает, что в России смеются над США из-за обвинений в его адрес
2
"Аэрофлот" подал иск на 2,1 млрд руб. к производителю самолетов Sukhoi SuperJet
3
Украина открыла уголовное дело против РФ за ведение "гибридной войны"
4
Лавров считает заявления Макрона о пропаганде СМИ РФ влиянием антироссийской кампании
5
ЕСПЧ обязал РФ выплатить €38 тыс. по делу о вбросах на думских выборах 2011 года
6
Премьер Молдавии: Кишинев хочет от Москвы более уважительного отношения
7
АТОР: российские курорты лидируют по количеству бронирований на летний отдых 2017 г.
Темы дня
Загрузка...
Реклама