Сбербанк и банк МСП запустили льготную программу кредитов для предпринимателей из розницы

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Банк МСП и Сбербанк запустили новый продукт для малого и среднего бизнеса, который стал доступен бизнесменам из розничного сектора. Общий объем финансирования в рамках программы составит 3,5 млрд рублей, сообщила пресс-служба Сбербанка.
Заемщики могут кредитоваться по конечной ставке 10,6% годовых для среднего предпринимательства и 9,6% для владельцев малых предприятий.
Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства в конце 2015 года создала программу льготного кредитного финансирования субъектов МСП под названием "6,5%", тогда программа была доступна малым компаниям только из высокотехнологичной сферы.
"МСП - Перезагрузка" - это еще один инструмент для обеспечения доступного финансирования для субъектов МСП. Заключение договора с МСП Банком позволяет расширить действующую Программу 6,5, которую совместно реализуют Сбербанк и АО "Федеральная Корпорация развития малого и среднего предпринимательства", - пояснил вице-президент Сбербанка Андрей Шаров.
По информации пресс-службы Сбербанка, сотрудничество с банком МСП будет расширено и по гарантийному обеспечению кредитов в рамках реализации нового кредитного продукта. Обязательным условием для заемщиков является получение гарантии обеспечения.