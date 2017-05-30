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Ущерб владельцев автомобилей от стихии в Москве составил примерно 200 млн рублей

Экономика и бизнес
30 мая, 17:16 UTC+3 ВЛАДИМИР /Корр. ТАСС, Анна Устинова

В страховые компании подано около 2 тыс. заявок, из них примерно 30% попадают под действие полисов КАСКО

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ВЛАДИМИР, 30 мая. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. Сумма ущерба, нанесенного столичным автовладельцам шквалистым ветром 29 мая, предварительно оценивается в 200 млн рублей. Страховщики получили порядка 2 тыс. предварительных заявок на выплату компенсаций, из которых 30% попадают под действие полисов КАСКО, сообщил журналистам исполнительный директор Российское союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

"По нашим оценкам, сумма (ущерба - прим. ТАСС), конечно, не очень большая - около 200 млн рублей. Потому что тотальных повреждений автомобилей не было, как, например, при наводнениях. Но повреждения от упавших деревьев были серьезные", - отметил Уфимцев.

Он добавил, что Москва является регионом, где жители оформляют большое количество полисов КАСКО, именно поэтому многие водители, чьи машины были повреждены от шквалистого ветра, могут рассчитывать на компенсации.

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"По предварительным заявкам, которые поданы, из около 2 тыс. пострадавших автомобилей примерно 30% попадают под действие этих полисов (КАСКО - прим. ТАСС). Страховщики объяснили порядок того, как необходимо урегулировать данные убытки. Надеемся, что они будут произведены (выплаты - прим. ТАСС) оперативно и быстро", - добавил исполнительный директор РСА.

Как сообщалось ранее, в результате сильного шквалистого ветра и ливня 29 мая в Москве погибли 11 человек. По данным столичного департамента здравоохранения, среди погибших значится один несовершеннолетний. Всего за медицинской помощью обратились 168 человек, в 15 больниц доставили 146 пострадавших. В настоящее время 108 пострадавших, в том числе 22 ребенка, остаются в медучреждениях.

Прокуратура Москвы совместно с департаментом природопользования и охраны окружающей среды и департаментом жилищно-коммунального хозяйства столицы проводит проверку.

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