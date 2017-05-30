Ущерб владельцев автомобилей от стихии в Москве составил примерно 200 млн рублей

ВЛАДИМИР, 30 мая. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. Сумма ущерба, нанесенного столичным автовладельцам шквалистым ветром 29 мая, предварительно оценивается в 200 млн рублей. Страховщики получили порядка 2 тыс. предварительных заявок на выплату компенсаций, из которых 30% попадают под действие полисов КАСКО, сообщил журналистам исполнительный директор Российское союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

"По нашим оценкам, сумма (ущерба - прим. ТАСС), конечно, не очень большая - около 200 млн рублей. Потому что тотальных повреждений автомобилей не было, как, например, при наводнениях. Но повреждения от упавших деревьев были серьезные", - отметил Уфимцев.

Он добавил, что Москва является регионом, где жители оформляют большое количество полисов КАСКО, именно поэтому многие водители, чьи машины были повреждены от шквалистого ветра, могут рассчитывать на компенсации.

"По предварительным заявкам, которые поданы, из около 2 тыс. пострадавших автомобилей примерно 30% попадают под действие этих полисов (КАСКО - прим. ТАСС). Страховщики объяснили порядок того, как необходимо урегулировать данные убытки. Надеемся, что они будут произведены (выплаты - прим. ТАСС) оперативно и быстро", - добавил исполнительный директор РСА.

Как сообщалось ранее, в результате сильного шквалистого ветра и ливня 29 мая в Москве погибли 11 человек. По данным столичного департамента здравоохранения, среди погибших значится один несовершеннолетний. Всего за медицинской помощью обратились 168 человек, в 15 больниц доставили 146 пострадавших. В настоящее время 108 пострадавших, в том числе 22 ребенка, остаются в медучреждениях.

Прокуратура Москвы совместно с департаментом природопользования и охраны окружающей среды и департаментом жилищно-коммунального хозяйства столицы проводит проверку.